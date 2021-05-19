نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده من 19 مايو حتي 25 مايو 2021 أقوي العروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر لكم في هذا المقال عروض هايبر بنده اليوم وهي العروض الاسبوعية الجديدة التي يمكنك الاستمتاع والاستفادة منها من اليوم الأربعاء 19 مايو حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 مايو 2021 وهي مجلة أقوي العروض من هايبر بنده السعودية وتتوفر في كافة فروع هايبر بنده داخل المملكة لجميع عملائها.

عروض هايبر بنده

عروض هايبر بنده اليوم تحتوي على تخفيضات رائعة على العديد من اشهر انواع الاسماك واكثرها طلبا من جانب عملاء هايبر بنده وهي سمك قاروص الذي يعد من أفضل أنواع الأسماك المتواجدة داخل المملكة وتوفره بنده بسعر 21.95 ريال للكيلو الواحد كما انها توفر خصم رائع على الجمبري البحري بحيث يمكنك الحصول عليه بسعر 29.95 ريال للكيلو وتقدم لعملائها كافة انواع اللحوم الطازجة بأقوى العروض والخصومات الاسبوعية.

عروض هايبر بنده اليوم

عروض هايبر بنده اليوم تحتوي علي جبنة حلومي يوناني المميزة والمفضلة لدي عدد كبير من محبي الجبن ويمكنك الحصول عليها بسعر 22.95 ريال للنصف كيلو، وايضا توفر بنده جبنة قليلة الدسم وهي جبنة قريش وتوفرها هايبر بنده بسهر 18.95 ريال، كما ان هايبر بنده توفر جبن ملح خفيف وهي جبنة مناسبة للأشخاص التي تقوم بعمل دايت وتحتاج إلي جبن لا تحتوي على نسبة عالية من الملح ويمكنك الحصول عليها بسعر 24.95 ريال للكيلو الواحد كما ان هايبر بنده توفر صدور تركي مدخن قليل الدهن، و مرتديلا بقري قليل الدسم بالزيتون والكثير من المنتجات الغذائية التي تعد اساسية في كل منزل.

عروض هايبر بنده الاسبوعية

تقدم هايبر بنده في نشرة العروض الاسبوعية الجديدة أفضل برجر لحم وألذ طعم بخصومات ضخمة ومميزة وأفضل أنواع البرجر هو برجر ساديا وتصل الخصومات عليها حتى 35% ويمكنك الحصول على دجاج مجمد ساديا وصدور دجاج وبطاطس مقلية وأجنحة دجاج وأفخاذ دجاج وملوخية وبامية كل هذا تابع لشركة ساديا المميزة التي توفر منتجات بجودة عالية وبأسعار مميزة للغاية.

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