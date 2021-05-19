نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة المشروبات التي تقدمها سلسلة ستاربكس في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على قائمة المشروبات التي تقدمها سلسلة ستاربكس، ستاربكس هي سلسلة من المقاهي التي انتشرت بداية الأمر في أمريكا وبالتحديد في واشنطن على يد ثلاثة رفاق: مدرس مدرس تاريخ، مدرس لغة انجليزية، كاتب، وأصبح لدى ستاربكس ما يزيد عن 16226 فرع حول العالم، كما يوجد داخل الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 11434 فرع، وتتميز ستاربكس بمشروباتها الرائعة واللذيذة التي لا توجد لدى الكافيهات الأخرى، مما جعلها تتخذ شهرة واسعة حول العالم.

مشروبات ستاربكس الساخنة

مشروبات ستاربكس الساخنة، تقدم مقاهي ستاربكس العديد من المشروبات الباردة والساخنة، بالإضافة إلى الحلويات والمقرمشات اللذيذة، ومن المشروبات الساخنة التي سوف نوضحها لكم من خلال مقال اليوم بشكل تفصيلي:

غواتيمالا كاسي سييلو

اتخذ هذا المشروب شهرة واسعة في كافة فروع ستاربكس، والذي يتكون من قهوة مركزة مضاف إليها نسبة صغيرة من الكاكاو الخام، ونكهة الليمون، وروائح الأزهار.

قهوة اسبريسو

قهوة اسبريسو من المشروبات التي تعطي إحساس بالدفء خلال فصل الشتاء، ويتم إضافة بعض أنواع الشيكولاتة الساخنة لتعطي مذاق مميز.

توفي نت لاتيه

يتكون مشروب التوفي نت لاتيه من الحليب المغلي مضاف إليه نكهة الطوفي مع طبقة من الكريمة بها نكهة التوفي.

كاراميل ماكياتو

يتكون مشروب كراميل ماكياتو من الحليب مع نكهة الفانيليا، والذي يتم تكثيفها تحت البخار مع عمل رغوة باللون المخملي، بالإضافة إلى نكهة قهوة اسبريسو وطبقة من الكراميل.

مشروبات ستاربكس الباردة

أما بالنسبة لمشروبات ستاربكس الباردة، تميزت ستاربكس في عمل العديد من المشروبات الساخنة، وزاد تميزها بالمشروبات الباردة التي أثبتت كفاءتها، ومن المشروبات الباردة التي تقدمها ستاربكس:

آيس تشيكن وايت موكا