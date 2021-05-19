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عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الدخن للشيف منال العالم، كيكة الدخن، والتي يتم إعدادها من نبات الدخن الذي يشبه كثيراً نبات القمح الذي ينمو في قارتي آسيا وأفريقيا، وذلك بعد طحن حبوب الدخن لتصبح مثل الدقيق، كما يدخل في وصفات عديدة أخرى، وتوجد وصفات عديدة لعمل كيكة الدخن، وسنتعرف على أحد هذه الطرق.

طريقة عمل كيكة الدخن

المكونات: 4/3 كوب دقيق دخن، نصف كوب دقيق أبيض، نصف كوب زبادي، 5 ملاعق زيت، بيضة، نصف ملعقة كبيرة حبة البركة، ربع كوب سكر، نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر، نصف ملعقة كبيرة فانيليا، تمر أو عجوة.

طريقة تحضير كيكة الدخن

نضع الزبادي والسكر في وعاء جاف، ونضرب جيداً حتى نحصل على قوام جيد، ونقوم بوضع البيض والفانيليا مع استمرار الخفق.

ننتظر حتى تختلط المكونات، ونضيف إليها الزيت والبيكنج بودر، ونستمر في ضرب المكونات مع إضافة الدقيق الأبيض والدخن تدريجياً.

نحضر صينية مناسبة، وندهنها بالزيت، ونضع نصف مكونات الخليط في الصينية ونضع طبقة من التمر العجوة ثم نضع باقي الخليط فوقها.

نضع الصينية في الفرن لمدة 40 دقيقة على درجة حرارة 180 مئوية، وتترك حتى تبرد بعد أن تنضج ثم تقطع على حسب الرغبة.

طريقة عمل كيكة الدخن بدون تمر

تشتهر كيكة الدخن بإضافة التمر لها، ولكن هناك وصفة أخرى لا تستلزم وضع التمر سنتعرف عليها.

المكونات: نصف كوب دقيق دخن، نصف كوب دقيق أبيض، نصف كوب حليب، ربع كوب زيت، ربع كوب سكر، نصف ملعقة صغيرة قرفة، نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

طريقة التحضير

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية قبل البدء في التحضير.

توضع المكونات السائلة في الخلاط الكهربائي، ونقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر بالتدريج إليها، وتخلط المكونات جميعاً حتى نحصل على خليط ناعم.

يوضع الخليط في صينية مدهونة بالزيت، ويترك لمدة 20 دقيقة تقريباً حتى تنضج، وبعدها تترك لتبرد قبل التقطيع.