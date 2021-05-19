- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احدث تردد قناة طيور الجنة 2021 على النايل سات في المقال التالي
عمر شويل - جدة لقد تم إجراء العديد من التغيرات على القنوات مما دفع الكثير من الأشخاص للبحث على احدث تردد قناة طيور الجنة 2021 على النايل سات، هذه القناة التي تعتبر من أهم قنوات الأطفال على النايل سات في الوطن العربي، وذلك لأنها تقدم العديد من البرامج ومن الاناشيد الدينية المختلفة المفيدة بالنسبة إلى الأطفال.
احدث تردد قناة طيور الجنة 2021
منذ بداية إنشاء قناة طيور الجنة في 2008 ولقد حازت على شهرة كبيرة، وحينها كانت أول قناة تم إنشاءها تعطي قدر كبير من الاهتمام إلى الأطفال، ويتم تقديم محتوى ذا فائدة كبيرة مما زاد من مكانة القناة، وحتى يتم تشغيل القناة فيجب الحصول على البيانات الصحيحة للقناة لضمان تشغيلها بالطريقة الصحيحة، ويتم هذا من خلال البيانات الآتية:
|تردد القناة
|1393
|القمر الصناعي
|النايل سات
|معدل الترميز
|27500
|معدل تصحيح الخطأ
|3/4
|الاستقطاب
|عمودي
برامج ونجوم طيور الجنة
يتم طرح العديد من الاناشيد الدينية والاخلاقية والتي يكون لها تأثير إيجابي على تنمية الطفل، وفي نفس الوقت فإنها وسيلة لزيادة انتماء الطفل وظهر ذلك في الأناشيد التي يتم تقديمها على السعودية ومصر والأردن وفلسطين والجزائر والمغرب وغيرها من الدول، ومن ضمن البرامج التي يتم عرضها على قناة طيور الجنة ما يلي:
- حكايات جنى.
- ورتل القرآن.
- رياضة في رياضة.
- الرسام الصغير.
- مغامرات كامبنج.
- برنامج أنا أحبكم.
وغيرها من البرامج المتعددة التي تتناسب مع أفكار الأطفال وتعتبر وسيلة لجذب الأطفال حيث يتم عرضها بشكل مميز، كما أنها تعمل على تنمية الأطفال على الجانب الديني والعلمي، لهذا السبب فإنها تعتبر من افضل قنوات تنمية الأطفال في الوطن العربية أجمع.
قناة طيور الجنة 2021
لقد قام رجل الأعمال المشهور / خالد مقداد بإنشاء قناة طيور الجنة، وكان ذلك في عام 2008 حينها تم إتخاذ الأردن كمقر أساسي إلى القناة، وما زاد من تميز القناة أن الأطفال الذين كانوا يقومون بطرح البرامج في نفس عمر الأطفال الذين يقومون بمشاهدتها، ويتم مساعدة الأطفال على معرفة الحروف والارقام واسماء الفاكهة وأسماء الحيوانات وتقديم العديد من المعلومات التي تزيد من معرفة الطفل في هذه المرحلة.
لهذا السبب قمنا بطرح احدث تردد قناة طيور الجنة حتى يتمكن الأطفال من مشاهدة القناة والإستفادة من البرامج التي يتم تقديمها بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احدث تردد قناة طيور الجنة 2021 على النايل سات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.