رقم الاشتراك في مسابقة الحلم وطرق الاشتراك في المسابقة http://mydream.mbc.net

رقم الاشتراك في مسابقة الحلم ،مسابقة الحلم هي مسابقة تُقام بشكل سنوي والذي يقدمه مصطفى الأغا الذي يقدم برنامج ” صدى الملاعب “، وتقدم المسابقة جوائز مالية ضخمة عن طريق الاشتراك على أرقام المسابقة والإجابة الصحيحة على رسائل نصية صغيرة، ويُعرض البرنامج في قنوات إم بي سي وتبدأ مدة المسابقة من 31 يناير وتنتهي في 30 ديسمبر من كل عام، كما تحتفل شبكات الـ إم بي سي بمرور خمس عشر عامًا على افتتاح المسابقة وتحقيق حلم الاف من المتسابقين الذين حققوا أحلامهم وطموحاتهم من خلال الفوز بهذه المسابقة.

طريقة الاشتراك في مسابقة mydream

إلى كل من يرغب بالاشتراك في مسابقة الحلم، فهناك عدة طرق للاشتراك في المسابقة وهي:

التسجيل والاشتراك في الحلم: وهي أن يقوم المشترك بالانضمام إلى للمسابقة عن طريق رقم المسابقة الخاص ببلد المشترك وعند الانضمام سوف يتلقى رسالة ترحيب تعني تأكيد انضمامه مع تأكيد الرابط الخاص به لسهولة الدخول إلى موقع مسابقة الحلم والإجابة على العديد من الأسئلة. خدمة إرسال رسالة نصية عبر الهاتف: وهي رسالة تحتوي على كلمة حلم أو Dream أو Reve للرقم الخاص بالمسابقة التابع لبلد المشترك، ومن هنا تتم إرسال أو رسالة من المسابقة بها إحدى الأسئلة وبمجرد أن تتم الإجابة الصحيحة فاسوف يعتبر الشخص مشاركًا فعليًا للمسابقة. الاشتراك من خلال تطبيق مسابقة الحلم: هذا التطبيق يمكن الحصول عليه عبر متجر آبل أستور ومتجر بلاي لهواتف الأندرويد، بعد تحميل التطبيق يتم فتحه ومن ثم إدخال رقم هاتف الشخص المشترك مع إدخال البيانات الصحيحة والتحقق من الرمز التأكيدي والحصول على عملات رقمية الذي يستطيع من خلالها المشترك المشاركة في التطبيق .

رقم الاشتراك في مسابقة الحلم

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم في السعودية :

Zain: 705505 التكلفة 2.875 ريال. Mobily: 650444 التكلفة 2.875 ريال.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم في الإمارات المتحدة:

Etisalat: 5544 التكلفة 3.15 درهم. Du: 2442 التكلفة 3.15 درهم.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم في الكويت:

Zain: 4343 التكلفة 250 فلس. STC: 4343 التكلفة 250 فلس.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم في مصر: