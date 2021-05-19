شوف عروض بنده وهايبر بنده الجديدة على الأجهزة المنزلية والجوالات panda offers

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أقوى العروض والتخفيضات الجديدة من هايبر بنده في المملكة العربية السعودية، تبدأ عروض بنده المتميزة ابتداءا من اليوم الأربعاء ١٩ مايو وتستمر على مدار أسبوع كامل لتوفير أفضل خدمة للعملاء وأقل الأسعار من hyper panda وتتنوع السلع المعروضة ما بين السلع المعمرة وغير المعمرة، حيث توجد العديد من الأقسام داخل الهايبر مثل قسم المخبوزات, البقالة, اللحوم, المجمدات, منتجات العناية الشخصية, منتجات الأطفال, الأجهزة المنزلية والجوالات بالإضافة إلى العديد من الأقسام الأخرى وفي السطور التالية سوف نتناول أهم العروض على الهواتف الذكية, الشاشات والأدوات المنزلية الكهربية. أجدد عروض بنده وهايبر بنده استمتع بمشاهدة البرامج بصورة نقية عند شراءك تلفزيون دورا 58 بوصة، مقابل 1299 ريال بدلاً من 1899 ريال، واستمتع بتوفير قدره 600 ريال سعودي مع إمكانية التوصيل والتركيب مجاناً.

مشاهدة رائعة للتلفاز حجم أكبر وأوضح للصورة مع تلفزيون أي تي سي 65 بوصة، احصل على هذا المنتج الآن مقابل 1899 ريال بدلاً من 3011 ريال واستفد بتوفير مبلغ قدره 1112 ريال سعودي، بالإضافة إلى توفر التوصيل والتركيب المجاني من بنده.

اشتري تلفزيون دورا المميز 43 بوصة مقابل 829 ريال فقط بدلاً من 999 ريال ووفر مبلغ 170 ريال.

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خصم بقيمة 40 عند شراء جهاز أندرويد للتلفزيون مي بسعر 159 ريال بدلاً من 199 ريال.

تلفزيون سوني 32 بوصة بسعر 749 ريال بدلاً من 820 ريال. أقوى تخفيضات هايبر بنده panda offers اشتري عجانة مولينكس سعة 4.8 لتر لصنع وتحضير المعجنات المختلفة بسعر 399 ريال بدلاً من 599 ريال ووفر 200 ريال، وقد سبق وشرحنا في مقال سابق طريقة عمل بسكويت الشاي باستخدام العجان.

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مكواة تيفال بسعر 69 ريال بدلاً من 99 ريال لكوي الملابس بسهولة وسرعة. عروض hyper panda على الجوالات جوال شاومي ريدمي 9 أي بسعر 379 ريال.

هاتف سامسونج أي 71 بسعر 1299 ريال بدلاً من 1759 ريال سعودي بتوفير 460 ريال.

جوال لينوفو نوت كي 12 بسعر 569 ريال بدلاً من 899 ريال بتوفير 330 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده وهايبر بنده الجديدة على الأجهزة المنزلية والجوالات panda offers - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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