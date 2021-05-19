نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بن داود جدة الجديدة على سلع البقالة واللحوم bin dawood offers في المقال التالي

يبحث العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة عن أحدث عروض بن داود جدة، حيث يقدم هذا الفرع الكثير من العروض والتخفيضات على السلع المختلفة من منتجات البقالة والسلع التموينية الأساسية مثل الزيوت والسكر والأرز، بالإضافة إلى عروض على المشروبات الغازية والعصائر والمعلبات والأغذية المجمدة فضلاً عن العروض الطازجة والخصومات على الخضراوات والفاكهة وغير ذلك الكثير من مئات المنتجات التي تعرض في جميع فروع بن داود المنتشرة في أرجاء المملكة العربية السعودية، والتي حصلت على ثقة العملاء. أجدد عروض بن داود جدة استمتعي بمذاق شوكولاتة فيريرو روشيه وزن العبوة 600 جرام أو قدميها هدية لأحبائك وأصدقائك بخصم مميز 20 ريال، حيث تتوفر الآن ضمن العروض حتى يوم 25 مايو مقابل 79 ريال فقط بدلاً من 94 ريال سعودي.

عرض على بذور دوار الشمس القزي وزن 200 جرام مقابل 5 ريالات فقط بدلاً من 7 ريالات.

اصنعي أشهى الوصفات مثل البيتزا باستخدام جبن موزاريلا البقرات الثلاث وزن الكيس كيلو جرام مقابل 23 ريال بدلاً من 47 ريال.

اشتري كيس فراولة السنبلة وزن 800 جرام لصناعة العصائر والآيس كريم بسعر 7 ريالات فقط بدلاً من 10 ريال.



عرض مميز على حليب مجفف فرشكو وزن العبوة 1800 جرام مقابل 28.95 ريال بدلاً من 50.95 ريال، وبذلك يصل مبلغ التوفير إلى 22 ريال سعودي.

احصل على خصم بقيمة 20 ريال سعودي عند شراءك حليب مجفف لونا وزن 2500 جرام بسعر 56.95 ريال بدلاً من 77 ريال. عروض بن داود على اللحوم حضري أشهى الوصفات من اللحم المفروم بقري برازيلي مبرد سعر الكيلو 24.95 ريال بدلاً من 36.75 ريال، وقد تحدثنا في مقال سابق عن طريقة عمل الحواوشي وهو من الوصفات اللذيذة التي يمكنك إعدادها من هذا النوع من اللحوم.

اشتري كيلو من كباب اللحم البقري مقابل 39.95 ريال فقط بدلاً من 51.75 ريال.

أوصال لحم بقري للشي سعر الكيلو 39.95 ريال سعودي بدلاً من 57.50 ريال.

حضري وجبة البانيه المميزة من صدور دجاج طازج أو استخدميه في عمل الكريب بالدجاج متوفر أكثر من وزن للمنتج، حيث يوجد ضمن العروض طبق صدور دجاج وزن 900 جرام بسعر 35.95 ريال بدلاً من 38.95 ريال، طبق صدور دجاج وزن 450 جرام بسعر 18.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بن داود جدة الجديدة على سلع البقالة واللحوم bin dawood offers - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بن داود جدة الجديدة على سلع البقالة واللحوم bin dawood offers على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.