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عمر شويل - جدة مسابقة الحلم 2021 أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم لربح الجوائز، يمكنكم ربح جوائز مالية ضخمة قد تصل الي نصف مليون دولار بعد إتباع الخطوات اللازمة لتحقيق عملية التواصل الصحيحة للمشاركة في هذا الموسم، الذي ينقل بشكل مباشر عبر شاشات ام بي سي منذ إنطلاق المسابقة في موسمها الأول ويقدمة الإعلامي العربي الشهير الأستاذ مصطفي الأغا، وتبدأ تداعيات وفاعليات الإشتراك بالمسابقة منذ أواخر شهر يناير وتنتهي مع نهاية العام في شهر ديسمبر 2021 .

جوائز المسابقة للعام الحالي 2021

مسابقة الحلم تقدم للمشتركين بها جوائز مالية ضخمة تمكنهم من تحقيق أحلامهم بسهولة، ونجد شعار البرنامج الحلم” بسهولة غير حياتك” وذلك لتحقيق أحلام الألف وملايين المشتركين عن طريق كبسة زر وإرسال رسالة نصية قصيرة عبر الهاتف الجوال، وتصنف تلك المسابقة علي انها الأضخم في الوطن العربي، وسوف نقدم قائمة بأرقام الإشتراك فيها لإتاحة الفرصة أمام جميع الراغبين في دخول المسابقة والمشاركة في السحب النهائي على الجوائز، والذي يقوم بة الأستاذ مصطفي الأغا مباشرة عبر شاشة قناة ام بي سي.

مسابقة الحلم 2021 أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم لربح الجوائز

مسابقة الحلم 2021 أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم لربح الجوائز، اليكم أولا كيفية الإشتراك بالمسابقة

عليك عزيزي القارئ إرسال رسالة علي الرقم المرادف لبلدك تحتوي علي كلمة حلم، DREAM، RAVE. قم بإدخال الرقم المخصص لدولتك واضغط إرسال. سجل البيانات المطلوبة أمامك.

واليكم أرقام الإشتراك في مختلف البلاد العربية

الرقم الدولي للمسابقة 008821622775627.

رقم الاشتراك من المملكة العربية السعودية 650444.

الإشتراك من جمهورية مصر العربية 95458.

دولة الإمارات 3636.

والجدير بالذكر أن العديد من الأسر المشاركة تسعي للفوز وتحقق أحلامها من خلال الجوائز المقدمة للمشاركين في السحب النهائي ونرجوا التوفيق للجميع، والسحب القادم علي مبلغ ربع مليون دولار.