شوف عروض اليوم من لولو هايبر ماركت وتخفيضات وخصومات مستمرة حتي نهاية الشهر

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عروض اليوم من لولو هايبر ماركت، يتميز لولو هايبر ماركت بعروض وتخفيضات مستمرة طوال الشهر ويعتبر من أكبر السوبر ماركت المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية، تنتشر فروع لولو هايبر ماركت في جميع أنحاء المملكة العربية ويوفر خدمة الشراء عبر الإنترنت وخدمة التوصيل إلي المنزل، كما يتواجد جميع المنتجات اللازمة للمنزل والعمل وللرحلات والأطفال كما يقال من الإبرة إلي الصاروخ، يفضل الجميع الشراء من لولو هايبر ماركت نظرا للأسعار المميزة والخصومات الرائعة. عروض اليوم من لولو هايبر ماركت مكرونة قودي عدد أربعة حبة متوفرة داخل لولو بسعر 10 ﷼ سعودي بعد الخصم بدلا من 19.80 ﷼ سعودي.

الغدير بيض أبيض وسط 30 حبة متوفرة بسعر وميز وخصم كبير 10 ﷼ سعودي بعد الخصم بدلا من 17.95 ﷼ سعودي، كما نعلم جميعا فوائد البيض المتعددة واستخداماته العديدة يمكن عمل البيض مع الكيك وفي أغلب الحلويات نحتاج إلي البيض ومن الأساسيات في تحضير وجبة الفطور ويعتبر وجبة محببة لدي الأطفال والكبار.

جزاء ملح الهيمالايا الوردي الناعم 1.100 kg*2 ، متوفر بسعر مميز وخصم كبير 15 ﷼ سعودي بعد الخصم بدلا من 29 ﷼ سعودي. خصومات وتخفيضات لولو هايبر رمان جنوب أفريقيا سعر الكيلو الواحد 15 ﷼ سعودي بعد الخصم بدلا من 21.95 ﷼ سعودي، يساعد الرمان على التقليل من خطر الإصابة بمرض القلي و خفض نسبة حدوث التجلطات والسكتات الدماغية، يساعد علي خفض ضغط الدم وخفض نسبة الكوليسترول.

مانجو بادامي الهند سعر الكيلو الواحد 10 ﷼ سعودي بعد الخصم بدلا من 16.95 ﷼ سعودي، تعتبر المانجو من أحلي الفواكه الصيفية ومحببة لدي الجميع كما تقوي المناعة وتحتوي على الحديد والنحاس وحمض الفوليك المهم لجسم الإنسان، صنفت فاكهة المانجو بأكثر من 100 نوع.

بصل وسط سعودي عدد 3 أكياس متوفرة داخل فروع لولو هايبر ماركت بسعر 10 ريال سعودي بعد الخصم بدلا من 18.95 ﷼ سعودي.

بطاطس سعودي صندوقين متوفرة بسعر مميز وخصم كبير 10 ﷼ سعودي بعد الخصم بدلا من 18.50 ﷼ سعودي.

جزر صغير أمريكي علبتين متوفرة داخل فروع لولو هايبر بسعر مميز وخصم كبير 10 ﷼ سعودي بعد الخصم بدلا من 22.50 ﷼ سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض اليوم من لولو هايبر ماركت وتخفيضات وخصومات مستمرة حتي نهاية الشهر - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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