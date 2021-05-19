موعد عيد الأضحى المبارك 2021 .. نشر موعد عيد الاضحى فلكياً 2021

موعد عيد الأضحى المبارك 2021 فقد صرح المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه من المقرر أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر يوليو القادم، وهذا على حسب الحسابات الفلكية، على أن يكون هذا اليوم الموافق العاشر من شهر ذي الحجة 1442هـ، على أن يتم اتباع هذا في كافة الدول الإسلامية العربية، وأصبح موعد اجازة عيد الأضحى المبارك 2021 والاجازات الرسمية له محاط اهتمام الكثير من الأشخاص وأصبحت من أهم ما يتم البحث عنه عبر محركات جوجل عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ونحن اليوم سوف نعرض لكم كل ما يتعلق موعد اجازة عيد الأضحى المبارك 2021 والاجازات الرسمية تابعوا معنا الان.

موعد عيد الأضحى المبارك 2021

لن يتبقى سوى شهرين فقط ويهل علينا عيد الفطر المبارك وتترقبه الأمة الإسلامية بشوق، وقد أشارت الحسابات الفلكية أنه من المقرر أن يكون بيوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر يوليو القادم، حيث أن تكون وقفة عرفات بيوم الاثنين الموافق 19 من شهر يوليو، وتستمر اجازة عيد الأضحى المبارك حتى يوم الجمعة التي توافق 23 من شهر يوليو، ولكن المواطنين المصريين كانوا يتوقعون أن تكون اجازة عيد الاضحى ستة أيام تبدأ من الاثنين 19 وتنتهي 24 يوم السبت، ولكن حتى وقتنا هذا لن تصدر أي قرارات جديدة تتعلق بشأن الموعد الرسمي لعيد الاضحى أو الاجازات الرسمية له، على أن يتم تحديد رؤية هلال ذي الحجة، ومن ثم يتم تحديد غرة ذي الحجة في المملكة العربية السعودية للقيام بأداء مناسك الحج.

نشر موعد عيد الاضحى فلكياً

أشار المعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد اجازة عيد الاضحى المبارك 2021 موحدة في كافة الدول الإسلامية على أن تبدأ أول أيامه بيوم العاشر من ذي الحجة وكل سنه وانتو طيبين.