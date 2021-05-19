نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التردد الجديد لقناة الوسط الليبية علي النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المشاهدين عن التردد الجديد لقناة الوسط الليبية مع بداية العام، حيث تم تغيير التردد الخاص بالقناة علي القمر الصناعي نايل سات، حيث نجحت القناة في استقطاب العديد من المشاهدين وجذب الجماهير في ليبيا وفي العالم العالم علي الرغم من حداثة انطلاق القناة، وذلك لما تقدمه من برامج مميزة وإتباعها لسياسة محايدة في الشأن الليبي والمصداقية التي تنتهجها في تقديم المحتوي.

وفي التقرير التالي نتعرف علي تردد قناة الوسط الليبية 2021، وقناة الوسط الليبي، وأهم البرامج والمسسلات التي تذيعها قناة الوسط بالإضافة إلي طريقة ضبط التردد الجديدة لقناة الوسط وغيرها من المعلومات المتعلقة.

تردد قناة ليبيا الوسط 2021

يتم تحديث ترددات القنوات من فترة أخري لتجنب عمليات التشويش التي تتعرض لها القنوات، ومع بداية العام الجاري غيرت قناة الوسط الليبية ترددها حتي تتمكن من تواصل تقديم برامجها دون انقطاع ويمكن ضبط جهاز الاستقبال لمتابعة القناة علي التردد الجديد علي النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11096.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معلومات علي قناة الوسط الليبية

بدء البث الرسمي لقناة الوسط الليبية منذ عام 2018، وعلي الرغم من حداثتها إلا أنها جذبت العديد من المشاهدين في ليبيا وفي الوطن العربي حيث تقدم برامجها من داخل الدولة الليبية وتقدم القناة كل ما يهم المجتمع الليبي من أخبار المتنوعة من أخبار سياسة واجتماعية ودينية وثقافية وغيرها وتتميز بموضوعية وحيادية في نقل الأخبار، وتعرض المحتوي بشكل واضح وصورة عالية، وتعرض قناة الوسط برامجها بشكل مجاني علي مدي 24 ساعة علي مدار أيام الأسبوع دون أي انقطاع، والذي ساعدها في استقطاب الجمهور علي المستوي العالمي والعربي.

وتسعي القناة الليبية لنشر الثقافة الليبية والتراث الحضاري والتاريخي في جميع دول العالم، وتحرص علي الاهتمام بالعادات والتقاليد وتنشر وتسقطب العادات المناسبة للثقافة الليبية، والتي تميزت بها عن باقي القنوات المنتشرة في ليبيا والعالم العالمي، بالإضافة إلي العديد من المميزات مثل عرض الفواصل القصيرة التي لا تأخذ وقت طويل من وقت المشاهدة حتي لا يغير المشاهد القناة ويشعر بالملل، بالإضافة إلي أنها تستخدم أحدث الأدوات التي أضافت الجودة علي المحتوي وزاد من إمتاع الجمهور وزيادة عدد المشاهدين للقناة.

وتقدم قناة الوسط الليبية محتوي يتناسب مع جميع أفراد الأسرة وجميع الأعمار دون قلق، حيث تقدم محتوي هادف ومفيد ولا يتنافي مع الأخلاق المعروفة عن المجتمع الليبي وكذلك القيم الإسلامية الأصلية، كما توفر القناة إمكانية التواصل مع المشاهدين للتعبير عن الآراء في المحتوي ونقدهم حتي يتم التطوير المناسب.

مسلسلات وبرامج قناة الوسط الليبية

تقدم قناة الوسط الليبية العديد من البرامج المتنوعة التي جذبت قطاع كبير من المشاهدين حيث تهتم بعرض الأخبار والأحداث في ليبيا بشكل أول بأول، وللقناة مراسلين في الكثير من الدول حتي تنقل كل ما يحدث في دول العالم وتسعي لتقديم برامج اجتماعية تهتم بمشاكل وقضايا المجتمع.

وتعرض قناة الوسط مجموعة من المسلسلات والبرامج مثل: ” هذا المساء، أدرينالين، يُحكي أن، حياتنا، سؤال بألف، مع فدوي، الأخبار بشكل مكثف”، كما عرضت في الموسم الرمضاني العديد من المسلسلات مثل المسلسل العربي حرب أهلية والذي كان من بطولة الفنانة المصرية يسرا وجميلة عوض وباسل خياط وغيرهم من النجوم.

طريقة ضبط التردد الجديد

يمكن لمشاهدي قناة الوسط الليبية متابعة القناة من خلال ضبط جهاز الاستقبال الخاص بهم بالتردد الجديد من خلال إتباع الخطوات التالية: