شوف عروض اكسترا على المكيفات 19 مايو 2021 أقوى العروض

عروض اكسترا على المكيفات أقوى العروض التي تقدمها كافة فروع اكسترا اليوم الأربعاء التاسع عشر من مايو 2021 بالمملكة العربية السعودية الآن بعد أنتهاء عروض عيد الفطر المبارك ومن قبلها عروض شهر رمضان الفضيل ، تقدم لنا الآن إكسترا عبر موقعها الإلكتروني أقوى العروض وهي عروض الصيف من extra والتي تحوي على الكثير من الخصومات والتي تحوى على خصومات وتخفيضات كبرى على كافة مستلزمات السفر والجلسة أيضا العديد من التخفيضات على أجهزة آبل آيباد برو الجديدة وخصومات تصل إلى 65% على شاشات التلفاز مع وجود هدايا على أجهزة الشاشات المختارة من إكسترا، الآن يتوفر بكافة فروع اكسترا داخل المملكة أجهزة جوال آيفون 12 متوفرة الآن باللون الليلكي الجديد والغير مسبوق، كما يوجد الآن خصومات بقيمة 50% على الأجهزة المنزلية المختلفة كبيرة الحجم وخصومات تصل إلى 61% على الأجهزة المنزلية المتخصصة.

عروض اكسترا على المكيفات 19 مايو 2021

العديد من العروض المميزة تقدمها لنا إكسترا الآن عبر موقعها الإلكتروني تحت شعار أقوى العروض كما قدمنا من قبل عروض شاشات التلفاز من اكسترا والتي تضمنت خصومات كبرى في النصف الثاني من شهر مايو وهدايا قيمة مع بعض أجهزة التلفاز المختارة، أيضا تقدم لنا إكسترا الآن العديد من العروض على أجهزة التكييف سواء كانت المكيفات الجدارية أو مكيفات الشباك مع خصومات كبيرة على أجهزة التكييف مختلفة الأنواع وهدايا قيمة تتراوح قيمتها ما بين المائتى وخمسون ريال سعودي وحتى الخمسمائة ريال سعودي.

قدمنا لكم عروض اكسترا على المكيفات ويمكنكم الآن متابعة كافة عروض منتصف الشهر مايو من خلال موقع extra الإلكتروني تحت شعار أقوى العروض والمقدمة لفترة زمنية محدودة فقط خلال شهر مايو، وسنوافيكم بالعروض الجديدة المقدمة من إكسترا فور صدورها عبر الموقع الرسمي.