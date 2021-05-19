نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية في السعودية 2021م تخفيضات تصل ل60% في المقال التالي

عروض العثيم الأسبوعية في السعودية 2021م، يقدم متجر العثيم كل المنتجات التي يحتاج إليها المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك بأفضل الخصومات والتخفيضات وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ولكي تستمتع عزيزي القارئ بهذه العروض عليك بمتابعة قراءة هذا المقال. عروض العثيم الأسبوعية أقوى خصومات العثيم في السعودية: تخفيضات العثيم كعك سادة بالمسن وصل سعره إلى 24.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 38.50 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم بيتي فور فاخر شوكولاتة ومكسرات وصل سعره داخل متجر جرير إلى 29.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 43.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم بسكويت جوز الهند وصل سعره داخل العرض إلى 19.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 24.95 ريال سعودي.

شابورة زبدة وسمسم، حبة بركة وصل سعره داخل العرض إلى 5.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 11.95 ريال سعودي.

زود مارينج وصل سعره إلى 4.25 ريال سعودي. تخفيضات العثيم اليوم تنزيلات العثيم على بيتي فور مشكل دبلوكس وصل سعرها إلى 14.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 24.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية كرواسون جبن بيضاء وصل سعرها إلى 5.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل ذلك كان 7.75 ريال سعودي.

كرواسون جبن بيضاء وصل سعرها إلى 5.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل ذلك كان 7.75 ريال سعودي. خصومات العثيم وصل سعر الجبن الإسطنبولي الصفراء إلى 12.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم لبنة تشيز لاند كاملة الدسم وصل سعرها إلى 16.95 ريال سعودي.

جبن دوبل كريم وصل سعرها إلى 10.95 ريال سعودي.

وصل سعر جبن رومي فيكتو مصري إلى 28.95 ريال سعودي.

طوشي فلفل يوناني وصل سعرها إلى 10.95 ريال سعودي.

شطة حارة وصل سعرها إلى 8.95 ريال سعودي.

بلغ سعر رنجة فيكتو مدخنة إلى 39.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية في السعودية 2021م تخفيضات تصل ل60% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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