نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير اليوم على الجوال ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 60% في المقال التالي

عروض مكتبة جرير والخصومات المقدمة منها التنزيلات المقدمة من جرير ينتظرها الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية وبالأخص الأشخاص الذي ترغب في شراء هواتف أيفون الحديثة والتي تمتلك إمكانيات جذابة ورائعة، كما يوجد منتجات أخرى تباع داخل متجر جرير وسوف نتعرف عليها الآن. عروض مكتبة جرير خصومات مكتبة جرير في السعودية 2021م: خصومات جرير اليوم هاتف آبل آيفون 12 ميني بسعة حجم “256 جيجا بايت” ويتوافر باللون الأزرق والأخضر ووصل سعره داخل جرير إلى 3899 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 4049 ريال سعودي.

تخفيضات جرير اليوم هاتف آبل آيفون 12 ميني 5 جي ويتميز بذاكرة بسعة حجم “128 جيجا بايت” ويتوفر باللون الأبيض ويتوافر سعره داخل جرير إلى 3299 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 3549 ريال سعودي.

تنزيلات جرير سامسونج جالكسي اس 20 ألترا، ويتميز بذاكرة بسعة حجم “128 جيجا بايت” ويتوافر باللون الأبيض والأسود والفضي ووصل سعره إلى 3299 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5039 ريال سعودي. تخفيضات جرير اليوم تنزيلات جرير على سامسونج جالكسي اس 20 بلس، ويتميز بذاكرة بسعة حجم “128 جيجا بايت” ويتوافر باللون الرصاص والأحمر والأزرق ووصل سعره إلى 2399 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4159 ريال سعودي.

تخفيضات جرير اليوم سامسونج جالكسي اس 21 الترا، يتميز بذاكرة بسعة حجم “256 جيجا بايت” ووصل سعره داخل متجر جرير إلى 4599 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5399 ريال سعودي.

خصومات جرير اليوم هاتف ابل أيفون 12 برو ماكس بسعة حجم “256 جيجا بايت” وصل سعره داخل متجر جرير إلى 5399 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 5699 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير اليوم على الجوال ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 60% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض جرير اليوم على الجوال ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 60% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.