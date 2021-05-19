نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق استرا الطازجة على الخضروات والفواكة والمقبلات والمقاضي الشهرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق استرا الطازجة اليوم نستعرضها معا، لتمتع بصحة جيداً و مظهر رائع يجب الأهتمام بنوعية المواد العذائية التي نتناولها، فكل مايدخل جسد الإنسان ينعكس على مظهرة الخارجي، لذا إذا كان الطعام صحي سوف تكون البشرة نضرة ومشرقة والشعر لامع وقوي والجسد نشيط، أما إذا كانت الأطعمة المتناولة مشبعة بالدهون والسعرات الحرارية سيزيد الوزن، ويزيد خطر الإصابة بالسمنة والأمراض المصاحبة لها، وتهتم أسواق استرا السعودية بالعروض الطازجة ومنها صندوق كامل نت الطماطم بسعر ب 12،95 ريال، صندوق الخيار بنفس السعر، تناول الجزر مفيد جداً في علاج قرحة المعدة والقضاء على البكتيريا الضارة، كيس كبير من الجزر في استرا ب 7،95 ريال.

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الليمون من الحمضيات ذات الفوائد المذهلة سواء من خلال إضافة للطعام أو تناولة كمشروب، كوب من عصير الليمون يوميا كفيل بحمايتك من أمراض القلب والبرد، ويمنع تكون الحصوات، بجانب خصائصة الجمالية للبشرة كمعالجة الندوب والأثار الناتجة عن حب الشباب والبقع الداكنة، سعر كيلو الليمون الأصفر ب 4،95 ريال، والبرتقال الغني بفيتامين سي ب 22،95 ريال سعر للصندوق، كيلو الملفوف ب 1،95 ريال.

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التفاح من الفواكة التي يجب تناولها يوميا فهو غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات، يحافظ على صحة القلب ويقي من الإصابة بالزهايمر، ويقلل خطر الإصابة بالجلطات والسكري ويحتوي على الألياف التي تساعد على عملية الهضم، ويساعد في علاج الأمساك، كيلو التفاح الأميركي ب 5،95 ريال، الشمام ب 2،95 ريال، الكمثري ب 6،95 ريال.

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الجبن من الأطعمة المحببة لدي الجميع والأطفال بشكل خاص يفضلون تناول سندوتشات الجبن على مدار اليوم ويوجد مئات الوصفات لتحضير سندوتش الجبن حتي لايمل منها الأطفال ومن تلك الطرق الكلوب ساندوتش:

نحتاج لإعداد سنودتش الكلوب اللذيذ 3 قطع من شرائح التوست، ومثلها من شرائح الجبن سواء الشيدر أو أي نوع يفضلة الأطفال، بعد ذلك نضع شريحتان من اللانشون المدخن، وشريحة من الطماطم ونغطي السندوتش بشريحة أخري من التوست ويقسم إلى قطعتين ليصبح شكل المثلث، سوف يحب الأطفال ذلك ويقدم معه البطاطس.