شوف أقوى عروض هايبر بنده Best Offers على الأيفون واللابتوب والشاشات تستمر حتى 25 مايو 2021

عروض هايبر بنده الجديدة Panda Offers على الجوالات، والأيفون، واللابتوب، والشاشات الإلكترونية عالية الوضوح مقدمة بخصومات هائلة وكبيرة لكل عملائهم في المملكة العربية السعودية في جميع متاجر هايبر بنده فقط بأسعار خيالية تفوق الواقع مستمرة الخصومات من يوم الأربعاء الموافق 19 مايو وحتي يوم الثلاثاء 25 مايو 2021 م أي الموافق 13 شوال 1442هـ، تابعون باستمرار لمعرفة الجديد أول بأول، كم تقدم بنده عروضها وخصوماتها الهائلة. أيضاً على الأجهزة المنزلية والكهربائية.

أقوى عروض هايبر بنده على الأيفون واللابتوب

تقدم بنده عروض مميزه على الأيفون لكل من يبحث عن عروض جديدة، وأجهزة أيفون الجديدة بأسعار هائلة تقدمها لعملائها من يبحثون عن الأيفون وهل هو موجود عنه عروض، فهنا نقدم لكم كل جديد أول بأول، وكل ما تحتاج إليه.

اشتري جهاز أبل أيفون أكس أر المميز بسعة الجهاز 128 جيجابايت، وسرعة الرام هي 3 جيجابايت، ومقاس الشاشة 6.1 بوصة، متوفر الجهاز بألوان متعددة يمكنك شراء اللون الذي تفضليه، وضمان لمدة عامين، بسعر 2299 ريال بدلاً من 2599 ريال، واحصل على خصم 300 ريال عند شراء المنتج.

احصل على خصم 800 ريال عند شرائك جهاز أبل أيفون 12 برو ماكس أزرق قبل انتهاء العرض، مقاس الشاشة للجهاز 607 بوصة، بسعة 128 يجابايت، وسرعة رام 6 جيجابايت، ومتوفر لديهم باللون الأزرق، بسعر 4399 ريال بدلاً من 5199 ريال سعودي، وضمان لمدة عامين على المنتج.

خصم 670 ريال عند شرائك جهاز أبل أيفون 11، متوفر بألوان متعددة هي الأسود، والأصفر، والبنفسجي، والأخضر، والأبيض، مقاس الشاشة 6.1 بوصة، وسرعة الرام 4 جيجابايت، وسعة الجهاز 128 جيجابايت، وضمان لمدة عامين، بسعر 2799 ريال بدلاَ من 3559 ريال سعودي.

خصم 200 ريال على جهاز لابتوب أسوس سيليرون، مقاس الشاشة 15.6 بوصة، يعمل الجهاز بنظام ويندوز 10، سعة القرص الصلب للمنتج واحد تيرا بايت، وسرعة الرام 4 جيجابايت، بسعر 1449 ريال بدلاً من 1649 ريال سعودي.

تخفيضات بنده الهائلة على الشاشات الإلكترونية

تقدم بنده خصومات ضخمة على الشاشات الإلكترونية لأشهر الماركات العالية، فسارع بالشراء قبل انتهاء العرض.