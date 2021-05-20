نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف هايبر بنده يقدم العديد من العروض والخصومات الأسبوعية الهائلة احصل عليها الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنده من أفضل الهايبر ماركت التي يمكن التسوق منها داخل المملكة العربية السعودية، حيث يوجد بها جميع السلع الغذائية بأقل سعر وأفضل جودة، لذلك يبحث المقيمين داخل المملكة عن العروض التي يتم طرحها كل أسبوع وخاصة التخفيضات المقدمة في المناسبات والأعياد للاستفادة بها، لذا سوف نقدم أفضل التخفيضات لهذا الأسبوع.

بنده

تعتبر بنده من أكبر شركات بيع التجزئة في المملكة العربية السعودية، والتي استطاعت أن تنشئ سلسلة كبيرة من الهايبر ماركت والسوبر ماركت في جميع مدن المملكة، الا ان وصلت إلى أكثر من 200 متجر وأصبحت من أهم شركات بيع التجزئة في الشرق الأوسط.

وذلك بفضل تعدد السلع الغذائية وغيرها سواء كانت خاصة بالعناية الشخصية أو التجميلة، والتخفيضات الكثيرة التي تصل إلى 70% مما جعلها تستقبل كل يوم الملايين من العملاء، التي استطاعت اكتساب ثقتهم في كل ما تقدمة، وهذا ما جعل بنده تقوم إنتاج منتجات خاصة بها، حيث بلغ عدد المنتجات التي تحمل العلامة التجارية الخاصة ببنده إلى أكثر من 400 منتج.

كما توفر عدد كبير من العمالة المتميزة ذات خبرة في هذا المجال للعمل على خدمة العملاء، وذلك من أجل اكتساب ثقة المستهلك وزيادة القوة الشرائية، كما أنها توفر ميزة التواصل من خلال جميع وسائل التواصل الإجتماعي كالفيس بوك وتويتر وغيرها من الوسائل.

عروض بنده

توفر بنده مجموعة متميزة من التخفيضات الخاصة بهذا الأسبوع على الكثير من السلع، والذي يصل التخفيض إلى أكثر من 50 % ومنها ما يلي: