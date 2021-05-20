شوف عروض نستو السعودية بالرياض والخرج والقصيم إلى نهاية الشهر 30 مايو

عروض نستو السعودية إلى 30 مايو، أعلنت أسواق نستو في المملكة العربية السعودية في فروع الرياض والخرج والقصيم عن عروض الأسبوع تحت مسمى المنزل من أجلك حيث تشمل عروض الأسبوع من أسواق نستو الأغراض المنزلية ومتطلبات المنزل ذات الحاجة الدائمة وتستمر عروض المنزل من أجلك في نستو حتى يوم 30 مايو أي حتى نهاية الشهر.

عروض الأسبوع من نستو السعودية

وأما عن عروض هذا الأسبوع التي تقدمها أسواق نستو لكل ربة منزل تحتاج لشراء متطلبات ومستلزمات المنزل ومنها:

لحاف سرير ناعم مكون من ست قطع بسعر 169 ريال سعودي.

مفرش سرير هوم فور يوم عدد أربع قطع سعره 225 ريال سعودي.

سجادة طول 300 سم وعرض 200 سم سعرها 95 ريال سعودي.

لحاف سرير مفرد من باربلز سعره 20 ريال سعودي.

فوطة استحمام بسعر 15 ريال سعودي.

لحاف سرير مفرد سعره 25 ريال سعودي ودوبل سعره 32 ريال سعودي.

فوطة استحمام من سولميت سعرها 22 ريال سعودي.

لحاف سرير مفرد بسعر 12 ريال سعودي دوبل سعره 18 ريال سعودي.

فوطة استحمام Xi سعرها 10 ريال سعودي.

لحاف سرير سولميت سعر المفرد 29 ريال سعودي وسعر الدوبل 39 ريال سعودي.

سجادة صلاة سعرها 25 ريال سعودي.

التميت لحاف سرير سعر المفرد 32 ريال سعودي وسعر الدوبل 42 ريال سعودي.

سجادة صلاة من الاسفنج بسعر 19 ريال سعودي.

بربلز لحاف سرير سعر المفرد 29 ريال سعودي وسعر الدوبل 39 ريال سعودي.

سجادة صلاة سعرها 10 ريال سعوي.

لحاف سرير من سولميت سعر المفرد 22 ريال سعودي سعر الدوبل 32 ريال سعودي.

لحاف سرير مزدوج عدد ثلاث قطع بسعر 25 ريال سعودي.

لحاف سرير مزدوج عدد ثلاث قطع بسعر 25 ريال سعودي. بربلز لحاف سرير دوبل سعره 22 ريال سعودي.

لحاف سرير عدد أربع قطع بسعر 45 ريال سعودي للمفرد وسعر 65 ريال سعودي للدوبل.

لحاف سرير عدد أربع قطع بسعر 45 ريال سعودي للمفرد وسعر 65 ريال سعودي للدوبل. كيلر لحاف سرير وغطاء للمخدة بسعر 12 ريال سعودي.

عروض أسواق نستو السعودية المنزل من أجلك

عرضنا عليكم مجموعة العروض المقدمة من أسواق نستو السعودية المتوفرة حتى نهاية شهر مايو الحالي وعروض هذا الأسبوع أفضل ما يميزها أنها تشمل احتياجات المنزل مثل المفارش سواء السرير أو الأرضيات أو الفوط أو السجاد والكثير من العروض المتنوعة بأفضل الأسعار من أسواق نستو.