نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد العروض الأسبوعية الرائعة في أسواق العثيم وخصومات كبيرة على السلع في المقال التالي

عمر شويل - جدة عثيم من أكبر الماركت على مستوى دول العالم، أول فروعه كانت في المملكة العربية السعودية ومن بعدها كثرت الفروع وانتشرت في دول العالم الأُخرى، ووصلت فروعه إلى كافة الدول مما سهل على المواطنين شراء ما يحتاجون من سلع ومنتجات، ومن مميزات عثيم أن الشخص يمكنه شراء السلع التي يحتاجها من مكان واحد وبأفضل الأسعار.

عثيم

يأتي ماركت العثيم بعد بنده في الترتيب في المبيعات في دول العالم العربي بأكمله، ويتخصص العثيم في البيع الجملة والقطاعي لكافة السلع الغذائية من لحوم وأسماك وغيرها من الأدوات الكهربائية والمنزلية.

العثيم ماركت تمتلك فروعًا عددها مائة وثلاثة وثمانون فرعًا داخل المملكة العربية السعودية، مما يجعل التسوق أسهل.

خصومات عثيم

يقوم ماركت العثيم بالإعلان عن خصومات وعروض بصفة دورية، منها عروض يومية ويوجد عروض شهرية يتم تخفيض الأسعار فيها على بعض المنتجات كل يوم، وعروض شهرية وفيها تُخفض أسعار السلع في أيام مُحددة من كل شهر، وعروض سنوية وهي العروض الكُبرى على المنتجات الكبيرة مثل الأدوات المنزلية والكهربائية، ويوجد عروض أسبوعية في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

ويُصدر ماركت العثيم مجلة خصومات يومية وأسبوعية وشهرية، وفيها يتم الإعلان عن كافة العروض والخصومات الموجودة على المنتجات، وهذه المجلة تجهل المواطنين من السهل عليهم اختيار ما يحتاجون من المنتجات والسلع المعروضة بها.

عروض عثيم

أقوى العروض يقدمها ماركت العثيم، منها:

زيت عباد الشمس بسعر 12 ريال سعودي.

روبيان أسماك بسعر 50 ريال سعودي.

سميد خشن بسعر 95 ريال سعودي.

أناناس شرائح بسعر 30 ريال سعودي.

سمن المراعي بسعر 80 ريال سعودي.

كريمة طبخ المراعي بسعر 40 ريال سعودي.

بسكويت شاي سادة بسعر 20 ريال سعودي

كب كيك لوزين، بسعر 20 ريال سعودي.

طحينة فيكتو بسعر 10 ريال سعودي.

سمك فيليه لاتينا بسعر 40 ريال سعودي.

دجاج لاتينا مجمد بسعر 30 ريال سعودي.

كل هذه العروض بأسعار مناسبة للجميع، ويتمكن كل مواطن من جمع احتياجاته من أقرب فرع له، والسعر المناسب له.

التسجيل في بوابة شفاء المستشفى الجامعي بالمملكة