نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الجديدة على سلع البقالة والسلع التموينية othaim offers في المقال التالي

أقوى عروض العثيم مول للاحتفال بعيد الفطر المبارك للأسبوع الثاني من شهر شوال على العديد من السلع المتنوعة في جميع فروع othaim mall بأقل الأسعار وتستمر العروض حتى يوم 25 مايو، تعرض أسواق عبد الله العثيم خصومات رائعة على السلع التموينية المختلفة التي لا يخلو منها بيت بالإضافة إلى جميع منتجات البقالة بأسعار تنافسية مميزة، وتتضمن العروض تخفيضات على الأرز والزيوت بالإضافة إلى الألبان المجففة، كما توجد تخفيضات على منتجات العناية بالطفل والورقيات، وفي السطور التالية نقدم أبرز هذه العروض. عروض العثيم الأسبوعية othaim offers اشتري علبة من شوكولاتة فيريرو روشيه وزن 300 جرام مقابل 29.95 ريال بدلاً من 49.95 ريال واحصل على توفير 20 ريال.

اطبخي الأرز البسمتي المفلفل أو حضريه مع الكبسة السعودية الشهيرة من أرز فيكتو سيلا بسمتي وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 43.95 ريال بدلاً من 71.25 ريال.

مكرونة العلالي منوع 450 جرام أو شعيرية 250 جرام سعر الأربع حبات 9.95 ريال أو 18.20 ريال.

اشتري أرز صن فيلدج كالروز واصنعي أشهى الأكلات وقدميه بجانبها حتى تكتمل سفرتك، سعر الكيس 5 كيلو فقط 19.95 ريال بدلاً من 31.25 ريال.

احصلي على الكالسيوم وزيوت الأوميجا 3 من تونة هالي المميزة وزن العبوة 200 جرام بسعر 4.50 ريال بدلاً من 7.25 ريال. احصلي على 40 زجاجة من مياه هنا الصحية سعة الزجاجة 330 مل بسعر 9.95 ريال بدلاً من 19.66 ريال.

اصنعي الكنافة بالقشطة من قشطة التاج الذهبي وزن العبوة 155 جرام سعر الثلاث حبات داخل العرض 10.95 ريال بدلاً من 15.75 ريال.

اشتري زيت نخلتين نباتي سعة 1.5 لتر للطهي والقلي سعر الحبتين 18.95 ريال بدلاً من 25.90 ريال.

تخفيضات العثيم مول othaim mall شامبو هيد آند شولدرز انتعاش العبوة 600 مللي داخل العرض بسعر 16.95 ريال بدلاً من 32.95 ريال.

كريم بانتين برايمر للشعر 300 مل بسعر 15.95 ريال بدلاً من 22.94 ريال.

اشتري شامبو أو بلسم هيربال زيت الأرجان 400 مل بسعر 12.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال.



عبوة حفاضات بامبرز حماية خمس نجوم تحتوي على 42 قطعة بسعر 69.95 ريال بدلاً من 98.75 ريال.

حفاضات بامبرز الليلية 58 حبة بسعر 62.95 ريال بدلاً من 90.95 ريال لمنح طفلك حماية ونوم هاديء أثناء الليل ومنع التسرب.

جل أريال للغسالات الأوتوماتيك سعة الزجاجة 2 لتر مقابل 19.95 ريال بدلاً من 25.25 ريال للحصول على ملابس نظيفة وناعمة.

حافظي على نظافة الصحون والأطباق باستخدام صابون صحون فيري بلس بالليمون سعة 800 مل بسعر 11.95 ريال بدلاً من 16.50 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الجديدة على سلع البقالة والسلع التموينية othaim offers - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الجديدة على سلع البقالة والسلع التموينية othaim offers على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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