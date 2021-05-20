طريقة عمل صابون المواعين في المنزل بمكونات بسيطة وتكاليف قليلة مش هتصدقيها

يعد صابون المواعين السائل من الأشياء الهامة التي نحتاجها كل ربة منزل في بيتها، خاصةً بعد أن يتم طهي الطعام تتراكم الدهون والأوساخ على الأطباق وعلى البوتاجاز وبالطبع تحتاج أي سيدة إلى إزالة تلك الدهون العالقة والمستعصية، ولهذا السبب تقوم جميع السيدات بشراء صابون المواعين بأثمان باهظة و تكلفهم الكثير من السعر، ولكن في هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل الصابون الخاص بالمواعين في المنزل.

طريقة عمل صابون المواعين

توجد عدة طرق لعمل صابون المواعين وكل طريقة تختلف باختلاف المكون الأساسي لها وأيضًا الرائحة الخاصة به، والصابون يعد من الطرق البسيطة والسهلة للتنفيذ في المنزل، وغير مكلف ماديًا.

طريقة عمل صابون المواعين من الزيت

مكونات عمل صابون المواعين من الزيت

حوالي لتر زيت ذرة.

مقدار ربع كيلو من هيروكسيد الصوديوم.

مقدار كوبان ماء دافئ.

ملعقتين من المنظف المنعم أو الملين للملابس.

خطوات تحضير صابون المواعين من الزيت