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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صابون المواعين في المنزل بمكونات بسيطة وتكاليف قليلة مش هتصدقيها في المقال التالي
يعد صابون المواعين السائل من الأشياء الهامة التي نحتاجها كل ربة منزل في بيتها، خاصةً بعد أن يتم طهي الطعام تتراكم الدهون والأوساخ على الأطباق وعلى البوتاجاز وبالطبع تحتاج أي سيدة إلى إزالة تلك الدهون العالقة والمستعصية، ولهذا السبب تقوم جميع السيدات بشراء صابون المواعين بأثمان باهظة و تكلفهم الكثير من السعر، ولكن في هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل الصابون الخاص بالمواعين في المنزل.
طريقة عمل صابون المواعين
توجد عدة طرق لعمل صابون المواعين وكل طريقة تختلف باختلاف المكون الأساسي لها وأيضًا الرائحة الخاصة به، والصابون يعد من الطرق البسيطة والسهلة للتنفيذ في المنزل، وغير مكلف ماديًا.
طريقة عمل صابون المواعين من الزيت
مكونات عمل صابون المواعين من الزيت
- حوالي لتر زيت ذرة.
- مقدار ربع كيلو من هيروكسيد الصوديوم.
- مقدار كوبان ماء دافئ.
- ملعقتين من المنظف المنعم أو الملين للملابس.
خطوات تحضير صابون المواعين من الزيت
- في البداية يتم استخدام قطعة قماش نظيفة لكي يتم تصفية الزيت من الشوائب الموجودة بها.
- يترك الزيت جانبًا.
- يتم وضع هيدروكسيد الصوديوم في وعاء مناسب ثم يضاف إليه الماء الدافئ.
- يتم تقليب المكونات مع بعضها البعض حتى تمتزج بشكل جيد.
- تقلب كمية الخليط بشكل جيد لمدة لا تقل عن الربع ساعة، ثم يتم توزيع كمية الخليط على أكياس بلاستيك تكون نظيفة وجافة، ويفضل وضع الخليط في زجاجة بلاستيكية.
- يصبح بعد ذلك صابون المواعين جاهز للاستخدام ويتم استخدامه في غسيل المواعين.
- يمكن أن يتم استخدام صابون المواعين في تنظيف جميع الأواني، ويتم عمله بعدة روائح على حسب استخدام المكون، فيمكن وضع رائحة الليمون، ويمكن وضع رائحة الفل، وفي النهاية سوف نحصل على صابون مواعين مصنوع في المنزل بمنتهى السهولة واليسر وغير مكلف بالمرة.
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