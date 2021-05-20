شوف عروض بنده السعودية تقدم أفضل الخصومات والعروض على الأجهزة المنزلية بنسبة تصل 50%

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عمر شويل - جدة بنده السعودية تقدم مجموعة من العروض المميزة طوال أيام الشهر، فكل أسبوع من أسابيع الشهر تقدم لنا بنده مجموعة من العروض والتخفيضات المميزة، التي من الصعب علينا أن نجدها في أي مكان أخر، فالشركة تعد من أقدم شركات البيع بالتجزئة الموجودة في المملكة العربية السعودية، والتي استطاعت أن تكتسب ثقة المواطن السعودي بصورة كبيرة، وذلك نظرا للمنتجات الحصرية التي تقدمها، علاوة على جودة المنتجات المرتفعة، والأسعار المناسبة لجميع المقيمين في المملكة.

عروض بنده السعودية تقدم أفضل الخصومات

بنده السعودية من أشهر متاجر البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، فالشركة تعمل في هذا المجال منذ طويلة جدا، حيث تم تأسيس المجموعة في عام 1978م، وتمتلك المجموعة سلسة من الفروع في العديد من المدن السعودية مثل مكة المكرمة والرياض والمدينة وغيرها من مدن المملكة.

كتالوج عروض بنده اليوم

وتحرص مجموعة بنده التجارية على تقديم مجموعة مميزة من العروض والتخفيضات المختلفة على مدار العام، حيث تقدم المجموعة أقل سعر للمنتجات الغذائية في الأسواق السعودية، مع العلم أن جميع المنتجات الغذائية الموجودة في متاجر بنده تمتاز بالجودة المرتفعة للغاية.

كما أنها تحرص على توفير العديد من المنتجات الفريدة من نوعها، والتي يحتاج إليها المواطن السعودي بشدة، فهناك عدد كبير من المنتجات لا يتوفر إلا من خلال متاجر بنده فقط، وهو ما ساعد المجموعة على الانتشار بشكل كبير.

افضل العروض الأسبوعية من بنده

مكنسة فيليبس قوة 1800 وات بسعر 239 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية جيباس بسعر 189 ريال سعودي.

ثلاجة باب واحد كليك أون بسعر 499 ريال سعودي.

مكعبات فحم الشرقية بسعر 12 ريال سعودي.

مجففة خضروات هلال بسعر 12 ريال سعودي.

قطاعة كولين بسعر 49 ريال سعودي.

عرض بنده السعودية الأسبوعي قطاعة مولينكس بسعر 119 ريال سعودي.

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