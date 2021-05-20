شوف أقوى العروض من بنده على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والتموينية بعد العيد

عروض بنده اليوم على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والتموينية الأساسية بعد أيام عيد الفطر المبارك، وتخفيضات جبارة على المنتجات المختلفة مع إمكانية الشراء أون لاين أو من خلال تطبيق بنده كليك مع توفير خدمة التوصيل إلى المنازل، كما أن جميع هذه العروض متوفرة من خلال فروع بنده المنتشرة حول المملكة العربية السعودية فبادروا بالذهاب إلى أقرب فرع لديكم لاغتنام هذه الفرص والحصول على جميع احتياجات ومستلزمات المنزل المختلفة من مكان واحد بأفضل جودة وأوفر سعر.

أقوى عروض بنده على السلع الغذائية والتموينية:

حيث أن السلع الغذائية والتموينية الأساسية هي الأساس في كل منزل لمواجهة حالات الطوارئ في حالة قدوم أحد الضيوف بدون سابق علم، لذلك فإن كل ربة منزل تعمل على توفير إحتياجات المنزل من هذه السلع بإحتياطيات تزيد قليلاً عن المطلوب إستعدادا لمثل هذه الظروف، ولذلك فإن مجموعة شركات بنده هايبر بنده تعمل على توفير هذه السلع والمنتجات بأوفر سعر وأجود منتج وتتمثل هذه العروض في التالي؛

صدور دجاج طرية رويال وزن واحد كيلو جرام بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 26.95 ريال.

عبوة زيت ذرة مارولا سعة 1.5 لتر بسعر 12.95 ريال سعودي بدلاً من 19.95 ريال.

كيس أرز مزة بسمتي الشعلان وزن 5 كيلو جرام بسعر 27.95 ريال سعودي بدلاً من 40.50 ريال.

كيلو لبنة تركية السنبلة بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 31.95 ريال سعودي.

شبيه قشطة الطيب الطازجة بسعر 19.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 27.95 ريال.

كيلو جبن ابيض دوبل كريم هنغاري بسعر 12.95 ريال سعودي بدلاً من 22.95 ريال.

عروض اللحوم الحمراء والبيضاء من البروتينات:

والجدير بالذكر أن اللحوم الحمراء من المصادر الغنية بالبروتينات والفوائد الغذائية بالإضافة إلى أنها من الوجبات المفضلة لدى الكثيرين وبالأخص في دول الخليج وخصوصاً لحم الغنم، ولذلك تبدع السيدات الخليجيات في صنع أفضل وأشهى أصناف اللحوم، وبالرغم من ذلك فإن هناك دراسات تقول أن استهلاك اللحم الأبيض مقارنة باستهلاك اللحم الأبيض يعمل على تخفيض أثر السكتات الدماغية، كما يمكنكم صنع أفضل طاجن مكرونة بالفراخ والعديد غيرها من الأصناف، وإليكم أفضل عروض بندة اليوم على اللحوم والدواجن والأسماك كما يلي؛