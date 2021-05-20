شوف أفضل عروض باث اند بودي وركس اشتري قطعتين واحصل على الثالثة مجانا

يمكنكم الحصول على أفضل العطور الأصلية، والشموع المنزلية، ومستحضرات العناية بالجسم والبشرة، وأفضل منتجات العناية بالشعر، والهدايا، ومنتجات الحمام فقط من محلات باث اند بودى وركس bath and body works فهو براند أمريكي حاصل على اعتمادات دولية عالية، ومصنف من أكثر البراندات العالمية المطلوبة والأكثر انتشارا في قارات العالم.

عروض باث اند بودي المتميزة

يحظى متابعون محلات bath and body works بتخفيضات هائلة كل فترة، منها:

عروض على قطع مختارة: 150 جنيه بدلا من 295 جنيه ( بنسبة خصم %49 ).

عروض على شموع الفتية الواحدة ( اشتري 2 واحصل على الثالثة مجانا ).

عروض على منتجات العناية بالجسم بحجم السفر ( اشتري 2 واحصل على الثالثة مجانا ).

عروض على الشموع بثلاث فتلات ( اشتري 2 واحصل على الثالثة مجانا ).

عروض على قطع مختارة من منتجات العناية بالجسم ( اشتري 2 واحصل على الثالثة مجانا ).

عروض على صابون اليدين ( اشتري 2 واحصل على الثالثة مجانا ).

وإليكم فيما يلي نبذة عن عروض الثلاث قطع بثمن قطعتين:

عروض على قطع مختارة من منتجات العناية بالجسم ( اشتري 2 واحصل على الثالثة مجانا )

في العرض السابق يمكن الحصول على قطعتين من أي منتج من منتجات باث اند بودي وركس للعناية بالجسم من ( سعر القطعة بـ 125، بـ 145، بـ 210 بحد أقصى )، ويمكن الحصول عليها أون لاين، أو من خلال منافذ البيع المنتشرة في المولات جميع محافظات مصر، أو من خلال زيارة فروع bath and body في معظم دول العالم، وسوف نعرض لكم فيما يلي فروع باث اند بودي وركس في القاهرة:

فروع باث اند بودي في القاهرة

يوجد فرع لمحلات باث أند بودي في وسط البلد، وفرع في القاهرة الجديدة داخل كايرو فيستيفال مول، وفرع على الطرق الصحراوي من القاهرة للإسكندرية تحديدا في داندي مول، وفرع آخر في point 90 mall، كما يوجد أيضا فرع في mall of Egypt، وفرع في Maadi city center بالمعادي، كما يمكنكم زيارة فروعه من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة العاشرة مساءا خلال أيام الأسبوع السبعة، وللتواصل معهم بخصوص تسلم الطلبيات للصيدليات والمحلات الكبرى في مصر من شركة bath and body 0224803822، ومن خلال خدمة العملاء على الرقم الموحد لجميع البلدان: 248292000.