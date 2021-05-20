شوف عروض بنده وهايبر بنده السعودية وتنزيلات تصل حتى 50%

عروض بنده وهايبر بنده السعودية وخصومات هائلة تصل حتى 50%، دائما ما تحرص شركة بنده في كافة الفروع على تقديم كل ما هو جديد من العروض لعملائها في كل الأقسام وبالأخص في قسم المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية ويوجد العديد من التنزيلات والخصومات أيضا على قسم العناية بالبشرة والنظافة الشخصية، والعروض مقدمة كل أسبوع من هايبر بنده في السعودية بكل الفروع المنتشرة في الدوحة والخبر ومكة والمدينة وغيرها من الفروع ، واليوم من خلال تلك المقال سوف نقدم لكم كل جديد من الخصومات في هايبر بنده وتبدأ العروض من اليوم 19 مايو 2021 والعروض سارية حتى 25 مايو 2021، وسنوضح الكتالوج الخاص بالتنزيلات التي تصل لـ 50%.

خصومات وعروض بنده وهايبر بنده السعودية مايو 2021:

تعد فروع هايبر بنده في السعودية تصل لـ 470 فرع في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، بفرع تابوك وجدة والرياض والفروع المنتشرة في المدينة المنورة وغيرها من الفروع، والعرض مستمرة حتى يوم 25 مايو في الشهر الحالي أو حتى نفاذ الكمية، وسنعرض عليكم العروض الآن من خلال السطور التالية.

خصومات في هايبر بنده بالسعودية مايو 2021:

العروض في قسم المواد الغذائية تنزيلات حتى خمسين بالمائة لعملائها الكرام وتشمل الخصومات كالتالي:

أرز بسمتي الشعلان خمسة كيلو ويعتبر الأرز البسمتي لا غنى عنه في كل بيت سعودي لأنه من الوجبات الأساسية لديهم مثل الكبسة باللحمة وهي مكونة أرز بسمتي بالتوابل الخاصة بالكبسة ولحمة ضاني أو بقري على حسب الرغبة. كما يوجد عرض خاص ومميز على كريما البندق النوتيلا وزنها كيلو وهي محببة لدى الكثير من الصغار والكبار ويمكن تناولها في توست بوجبة الفطور أو يمكن عملها بالكريب الحلو ومعها الفرولة الطازجة أو الموز الطازج مقطع ويعطي مذاق مميز ولذيذ. كما يوجد عرض على الحليب المجفف كامل الدسم بوزن 1800 جرام تقريب، التابع لشركة المرعي المعروفة بكل منتجاتها منها الزبادي والحليب والعصائر ومنها من المنتجات الغذائية المعلبية المختلفة. اللحم المفروم المميز الكولومبي بقري، يعتبر اللحم المفروم من أكثر اللحوم التي يتم تدخلها في العديد من الوجبات الكثيرة منها الكفة المشوية بطريقة الحاتي، ومنها بطرية كفة الأرز كما يمكن تحضريها مع المكرونة البشاميل اللذيذ.

كتالوج هايبر بده في السعودية بكافة الفروع :