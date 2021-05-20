مسابقة الحلم مصطفى الأغا mbc 2021 وسحب الـ 250.000$ الجديد

سحب جديد مرتقب بعد إزاحة الستار عن سحب الأسرة بقيمة مليون دولار خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والذف فاز به المواطن المصري محمد طارق عبد الوهاب، ليبدأ بعدها المشتركين من كل مكان في الاستعداد لإعلان مسابقة الحلم مصطفى الأغا عن قيمة وموعد السحب المقبل، والمتوقع له أن يكون خلال شهر يونيو القادم، في الوقت الذي تستقبل فيه mbc dream طلبات الاشتراك من جميع الدول عبر الأرقام المدرجة في الجداول لكل دولة، على أن يتم غلق باب التسجيل قبيل بدء مراسم السحب خلال الأيام المقبلة.

مسابقة الحلم مصطفى الأغا

وخلال السحب على الهواء مباشرةً في الخامس عشر من مايو الماضي، أعلن الإعلامي مصطفى الأغا مقدم المسابقة عن اسم الفائز بجائزة الحلم بقيمة 500 ألف دولار أمريكي، والتي فاز بها المواطن المصري المقيم للعمل في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية “محمد طارق عبدالوهاب”، كما تم التواصل معه لاحقًا للحصول على جميع بياناته الشخصية من أجل تسليمه الجائزة الجديدة، في الوقت الذي يتم فيه الاستعداد لإعلان قيمة السحب الجديد، الذي سيكون بقيمة 250 ألف دولار أمريكي، وسيتم أيضًا تحديد موعده.

سحب الـ 250 ألف يتكرر مجددًا

وفي مفاجأة جديدة أعلنت مسابقة الحلم عن السحب الجديد المقبل الذي سيكون بقيمة 250 ألف دولار أمريكي، وهذه هي المرة الثانية الذي يتكرر فيه السحب بتلك القيمة، فقد تم السحب في المرة الثانية على نفس القيمة ربع مليون دولار، وفاز به المواطن السوري المقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد العبيد، وكان قد سبقه سحب بقيمة 125.000$ وفاز به المواطن الأردني محمد اللوباني.

طرق الاشتراك التقليدية والإلكترونية

تتنوع طرق الاشتراك في الحلم ما بين العادية أو التقليدية والتي تتعلق بأرقام الجوالات، سواء بالاتصال بالرقم المرادف لدولتك أو إرسال رسالة تحتوي على deram عليه، بينما تم توفير عدد من طرق الاشتراك الإلكترونية للتيسير على المواطنين من كل مكان، سواء من خلال الموقع الرسمي للمسابقة وتعبئة النموذج المُدرج به، أو من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية والاشتراك من خلاله برقم الجول.