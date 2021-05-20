نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم مول لشهر شوال حتى 25 مايو 2021 في عروض اسواق العثيم othaim market في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم نقدمها على أكثر المنتجات طلبًا من اسواق العثيم othaim market لشهر شوال، بتخفيضات مقدمة حصريًا على كل المشتريات في فروع العثيم مول بالسعودية، ونخص اليوم تقديم تخفيضات العثيم على منتجات العناية بالطفل والملابس والنظافة الشخصية، وهذا بأفضل اسعار تخفيضات السعودية بالمملكة، على مختلف المتاجر الشهيرة التي تقدم كل مختلف الخصومات على أسعار الأغذية والأجهزة.

عروض العثيم مول لشهر شوال حتى 25 مايو 2021 في عروض اسواق العثيم othaim market

خصومات منيو العثيم othaim المتاحة لهذا الأسبوع والممتدة حتى يوم الثلاثاء 25 مايو 2021، كلها نعرضها لكم في التالي لتستفادوا منها حتى نفاذ الكمية، فسارعوا بالتوجه إلى أقرب فرع من فروع اسواق عبدالله العثيم قبل إنتهاء المدة.

العثيم

في التالي أقوى الخصومات والتنزيلات في اسعار منتجات العناية بالجسم والشعر في سوبر ماركت العثيم ، حيث نعرض لكم اسعار الشامبو ومساحيق غسيل الأطباق، وحفاضات الأطفال في عروض العثيم الترويجية ، وكل ذلك توضحه الصورة التالية تفصيلًا.

عروض بيبي جوي العثيم على حفائظ بيبي جوي كبير 40 حبة بسعر 53.95 ريال سعودي بدلًا من 57 ريال سعودي.

على حفائظ بيبي جوي كبير 40 حبة بسعر 53.95 ريال سعودي بدلًا من 57 ريال سعودي. مناديل أطفال بامبرز بيور 48 قطعة بسعر 10.95 ريال سعودي بدلًا من 18.75 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم

من منا لا يحتاج إلى إستعمال الشامبو وسائر مستحضرات العناية بالشعر وفروة الرأس، حيث لكلٍ منا طبيعة للشعر مختلفة عن غيره، ولذا تتنووع منتجات الشعر من شاميو، وبلسم، وكريمات أو زيوت أو سيرم، وطبيعة الشعر هي ما تحدد النوع المناسب للإستخدام اليومي أو الأسبوعي، ولذا نجد منتجات خاصة بالشعر الدهني، وأخرى للشعر الجاف، وغيرها للتخلص من القشرة، لذا نقدم في التالي عروض العثيم مول على منتجات الشعر المختلفة:

شامبو بانتين Pantene 400 مللي، أو بديل الزيت 350 مللي، أو بلسم 360 مللي، بسعر 9.95 ريال سعودي.

400 مللي، أو بديل الزيت 350 مللي، أو بلسم 360 مللي، بسعر 9.95 ريال سعودي. شامبو أو بلسم هربال زيت الأرجان 400 مللي، بسعر 12.95 ريال سعودي.

شامبو هيد اند شولدر head & shoulders انتعاش 600 مللي، بسعر 16.95 ريال سعودي.

عروض العثيم

نأتي الآن لذكر منتجات التطهير والتعقيم في العثيم سوبر ماركت ، والتي تضم بها مبيض الملابس، وملين الأقمشة، ومعقم الأيدي، ومنظف الحمام من شركة عبدالله العثيم للاستثمار في السعودية.

صابون اريال أزرق مركز كيس 2×5 كجم بسعر 83.95 ريال سعودي بدلًا من 93.95 ريال سعودي.

العثيم مول

نستعرض معكم سويًا في التالي كافة المنتجات الخاصة بالعناية بالملابس وتنظيفها في العثيم ماركت بخصومات كبيرة على مساحيق الملابس السوداء، وصابون اكسترا، مع مناديل الحمام، والمطهرات من مختلف الأنواع.

ورق مطبخ كلينكس 2 رول × 250 متر بسعر 23.95 ريال سعودي بدلًا من 33.95 ريال سعودي.

قدمنا لكم خصومات أسواق العثيم على منتجات العناية بالطفل والمنزل من مساحيق للتنظيف، وحفاضات، ومنتجات تنظيف الملابس وتعقيمها، وهذا بأفضل الخصومات والأسعار المقدمة من العثيم للجملة و العثيم أون لاين في داخل المملكة العربية السعودية.