طريقة عمل عجينة الحواوشي بمكونات بسيطة وسهلة والطعم روعة زي المحلات تمامًا

طريقة عمل عجينة الحواوشي الناجحة، حيث إن الحواوشي هو من الأكلات الشعبية المشهورة في جمهورية مصر العربية حيث برع المصريين في إعداده وهو يعتبر نوع من أنواع المعجنات اللذيذة والتي يتم حشوها باللحم المفروم ويوجد أكثر من طريقة عمل عجينة الحواوشي وهنا نقدم لكم إحدى طرق تحضيره المشهورة .

طريقة تحضير الحواوشي

المكونات

للعجين : كيلو دقيق ابيض وملعقتين كبيرتين من الملح وأربع ملاعق كبيرة من السكر ثلاث ملاعق كبيرة خميرة ونصف كوب من الزيت النباتي وماء حسب الحاجة .

للحشوة



نصف كيلو من اللحم المفروم .

بصلتين مقطعتين قطع صغيرة .

فلفل اخضر مقطع قطع صغيرة .

فلفل أسود وملح وبهارات مشكلة وجوزة الطيب .

ملعقتين كبيرتين من الزبدة .

تحضير عجينة الحواوشي بطريقة سهلة وبسيطة

نحضر وعاء ونخلط به الدقيق مع السكر والخميرة والملح ونقلب جيداً .

ثم نبدأ بإضافة الزيت والماء بالتدريج إلى أن تتكون لدينا عجينا متماسكة ونتركها لتخمر لمدة ربع أو نصف ساعة .

بعد ذلك في مقلاة على النار نضع الزبدة .

ثم نضيف اللحم المفروم ونضيف البصل والفلفل والبهارات ونقلب جميع المكونات حتى تنضج اللحمة .

نحضر العجين بعد أن يخمر ونقسمه إلى أربع أو خمس قطع ونأخذ كل قطعة ونقوم بفردها بمرق العجين بشكل دائري قدر المستطاع .

وبعد ذلك نحضر البيضة ونفقس البيضة وندهن بها سطح قطعة العجينة ثم نضع كمية من اللحم عليها ثم نضع قطعة أخرى من العجين فوقها ونكرر هذه الطريقة في باقي قطع العجين الأخري .

ثم نقوم بوضع الحواوشي في صينية مدهون بالقليل من الزيت ثم ندخله في فرن مسخن من قبل على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونترك الحواوشي حتي ينضج ويحاج الحواوشي إلى ثلاثون دقيقة حتى ينضج تماماً.

طريقة عمل عجينة الحواوشي بدون خميرة

المكونات

كوب واحد من الدقيق.

رشة صغيرة من الملح.

ماء دافئ للعجن.

طريقة عمل عجينة الحواوشي زي المحلات