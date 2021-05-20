نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات خيالية وخصومات من 10 ل 50% في المقال التالي

عروض اكسترا الأسبوعية في السعودية يقدم متجر اكسترا العديد من المنتجات وبأرخص الأسعار مقارنة مع باقي المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن المتجر يقوم بتقديم عروضاً تصل إلى 50% على أي منتج يقوم ببيعه سواء كان الأجهزة الإلكترونية أو الكهربائية وغير ذلك، وحرصنا في هذا المقال أن نذكر لكم بعض من العروض الشائعة في متجر اكسترا. عروض اكسترا الأسبوعية خصومات اكسترا 2021م: تخفيضات اكسترا زامل مكيف شباك 24200 وحدة “حار، بارد” وصل سعره إلى 1749 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 2099 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا جنرال الكتريك مكيف شباك 18500 وحدة “بارد” وصل سعره داخل متجر اكسترا إلى 1599 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 2099 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم الزامل مكيف جداري 22000 وحدة “حار، بارد” وصل سعره داخل متجر اكسترا إلى 2649 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4099 ريال سعودي.

كاوية بخار “3000 واط” باللون الأسود وصل سعرها إلى 519 ريال سعودي بينما سعرها قبل العرض كان 649 ريال سعودي.

بيبي ليس فرشاة تصفيف الشعر وصل سعرها إلى 179 ريال سعودي بينما سعرها قبل العرض كان 239 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا اليوم تنزيلات اكسترا على نينجا مقلاة بدون زيت 3.8 لتر “1550 واط” باللون الأسود وصل سعرها إلى 439 ريال سعودي بينما سعرها قبل العرض كان 788 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم قلاية بدون زيت نظام الهواء الساخن 1.2 كيلو باللون الأسود وصل سعرها إلى 549 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 999 ريال سعودي.

خصومات اكسترا ديلونجي صانعة قهوة وصل سعرها إلى 2199 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا إل كابو توكا صانعة قهوة 15 بار “1450 واط” وصل سعرها إلى 299 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 499 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات خيالية وخصومات من 10 ل 50% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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