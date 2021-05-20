نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير اليوم الجمعة 21 مايو 2021 الموافق 9 شوال 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير اليوم من اقوي العروض علي اللاب توب والجوالات والتلفزيونات وتوفر مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية جميع الالكترونيات بامكانيات متعددة وبأسعار مميزة للغاية في كافة المدن داخل المملكة العربية السعودية، وفي هذا المقال من خلال موقع ثقفني جميع عروض جرير الجديدة والمميزة التي تشهد خصومات قد تصل حتي 50% علي الكثير من الجوالات واللاب توب والتلفزيونات والكثير من الإلكترونيات المختلفة الأخرى.

عروض مكتبة جرير

توفر مكتبة جرير اليوم عروض على مايكروسوفت سيرفس بوك لاب توب 2 في 1 بسعر 10499 ريال، وتوفر أحد افضل انواع التلفزيونات وهي هايسنس بحجم 75 بوصة بسعر 4099 ريال، ويمكنك الحصول علي تلفزيون سامسونج بحجم 75 بوصة وبدقة 4K بسعر 7999 ريال، وتوفر عروض مكتبة جرير تلفزيون سامسونج بحجم 75 بوصة بسعر 5999 ريال.

عروض جرير علي التلفزيونات

من أهم عروض مكتبة جرير هي عروض على التلفزيونات حيث توفر جرير عروض على تلفزيون ال جي بحجم 55 بوصة بسعر 4199 ريال، وتشمل عروض جرير اليوم تخفيضات على تلفزيون هاير بحجم 75 بوصة وبسعر 4399 ريال، من افضل انواع الشاشات المتوفرة هي تلفزيون ديل بسعر 12499 ريال وهو التلفزيونات الرائعة.

تضم عروض جرير على التلفزيونات عروض على تلفزيون سامسونج المتوفر بحجم 65 بوصة ودقة عرض شاشة 4K وبسعر 3299 ريال، وتلفزيون سكاي وورث بحجم 86 بوصة ودقة 4K الترا اتش دي بسعر 10999 ريال، و تلفزيون سكاي وورث بحجم 75 بوصة بسعر 6499 ريال.

عروض مكتبة جرير علي الجوالات

من أهم العروض التي توفرها مكتبة جرير هي عروض الجوالات وأبرزها هي جوال سامسونج جالكسي اس 21 المميز الذي توفره جرير بسعر 2999 ريال، وايضا توفر عروض جرير للجوالات خصومات علي هاتف سامسونج جالكسي اس 20 الترا بسعر 3299 ريال، ويمكنك الحصول على العديد من هواتف سامسونج المميزة الأخرى والحديثة التي توفرها مكتبة جرير.