نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم ولمدة أسبوع خصم يصل ل 60% في المقال التالي

عروض العثيم الأسبوعية في السعودية، سلسلة متاجر عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية من أكثر المتاجر شهرة داخل المملكة ويرجع ذلك إلى ثقة الكثير من العملاء في هذه الأسواق والاعتماد عليها في شراء كل احتياجاتهم الأساسية من المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية اليومية، وتقوم شركة العثيم بعمل عروض مختلفة على كل الأقسام المتاحة في الفروع، سنقوم في هذا المقال بعرض جزء من العروض المتاحة. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم بلغ سعر علبة زيت هالي دوار الشمس ١.٨ لتر ١٣ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٦ ريال سعودي.

بلغ سعر علبة معمول فيكتو شوكولاتة ٣٠٠ جم ٧ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩ ريال سعودي.

بلغ سعر علبة مناديل داكس ١٥٠ حبة ١٨ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٢ ريال سعودي.

بلغ سعر علبة صابون بودرة ركس ٧.٥ كجم ٣٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ٤٤ ريال سعودي.

بلغ سعر علبة مفارش سفرة ركس ٩٠ سم ١٠ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٨ ريال سعودي.

بلغ سعر علبة مكرونة أبو فهد ريغاتوني ٢ كجم ٧ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٢ ريال سعودي. تخفيضات العثيم اليوم تنزيلات العثيم الغذائية: بلغ سعر علبة طحينه هالي سائل ٥٠٠ جم ٨ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٥ ريال سعودي.

بلغ سعر علبة حمص اديليا حب زجاج ٥٦٠ جم ١٢ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٧ ريال سعودي.

بلغ سعر علبة بطاطس تاستو كرينكل ١٠٠٠ جم ٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩ ريال سعودي.

بلغ سعر علبة زيت العربي نباتي بلاستيك ٢*١.٥ لتر ٢٧ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٥ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم ولمدة أسبوع خصم يصل ل 60% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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