شوف عروض اكسترا على الثلاجات 20مايو 2021 أقوى العروض

مجموعة كبيرة من العروض المتميزة تقدمها الآن سلسلة فروع اكسترا بالمملكة العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني وبكافة الفروع داخل المملكة الآن ، عقب انتهاء عروض عيد الفطر المبارك والتي تميزت بالكثير من الخصومات الغير مسبوقة، وتحت شعار أقوى العروض الآن عبر موقع extra بدأت العروض الجديدة بعد منتصف شهر مايو 2021 وتستمر لفترة محدودة الآن وبمناسبة حلول فصل الصيف تقدم الآن خصومات كبرى على أدوات ومستلزمات الصيف من الكثير من الأشياء المطلوبة والمستهلكة بشكل كبير في فصل الصيف، أيضا العديد من العروض المميزة والخصومات الجديدة على أجهزة التكييف من اكسترا ولفترة محدودة كما ذكرنا من قبل وتصل الخصومات إلى أكثر من 50% على بعض الشاشات مع الهدايا القيمة مع بعض أجهزة التلفاز المختارة من خلال فروع اكسترا داخل المملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا الثلاجات 20 مايو 2021

من أحدث العروض المقدمة من اكسترا الآن عروض الثلاجات والتي تتضمن الكثير من الخصومات على العديد من الأنواع المختلفة سواء الباناسونيك والكلاس برو وثلاجات ال جي وأيضا ثلاجات سامسونج ، على كل نوع من الثلاجات توجد خصومات بنسب محددة وأيضا هدايا فورية بقيمة 250 ريال سعودي على العديد من الثلاجات الموجودة الآن داخل العرض ، أيضا يقدم الآن extra إمكانية الطلب عبر الموقع الإلكتروني والتوصيل المجاني للطلبات ذات قيمة أكثر من 99 ريال سعودي كما يوجد الآن إمكانية تركيب الشاشات على الفور وتوصيلها مجاني.

يمكنكم معرفة كافة عروض اكسترا الجديدة من خلال موقع extra الإلكتروني حيث تحت شعار أقوى العروض توجد كافة عروض اكسترا الجديدة على شاشات التلفاز وأجهزة التكييف والثلاجات وغيرها من الأدوات والأجهزة الكبيرة والصغيرة وبخصومات كبيرة طوال شهر مايو 2021 ولفترة محدودة أو حتى نفاذ الكمية داخل فروع اكسترا بالمدن المختلفة داخل المملكة.