شوف عروض العثيم اليوم 21 مايو 2021 وأقوى التخفيضات الرائعة على السلع الغذائية

عروض العثيم اليوم 21 مايو 2021، تعتبر أسواق العثيم من أفضل الأسواق في المملكة العربية السعودية، حيث يتيح إليكم إمكانية شراء توفر للجميع شراء جميع المنتجات بأقل الأسعار، فمع مرور كل أسبوع توفر إليكم الأسواق عروض أفضل من سابقها، فتبدأ العروض من العيد حتى يوم 25 مايو، فيمكنكم الاستفادة من هذه العروض في أي وقت تتوجهون فيه إلى الأسواق، فهي دائماً في انتظاركم لتقديم إليكم أفضل خدمة تسوق.

عروض العثيم الأسبوعية

وتوفر لكم أسواق العثيم مجموعة من الخصومات على جميع المنتجات الغذائية المتواجدة وعلى الأجهزة المنزلية وتشمل كلاً من زيت عافية ذرة 2 لتر و1.5 لتر وحفاظات بيبي ذو الحجم المتوسط وتضم كيلو من الدجاج المجمد من لاتينا وحليب المراعي بودر والحليب المكثف وورق العنب وبطاطس لامب وستون، وتوفر ايضاً من الأجهزة المنزلية شاشة توشيبا ال اي دي وشاشة اور ال اي دي سمارت وشاشة ميكروديجيت ال اي دي 55.

أبرز العروض المقدمة من أسواق العثيم

عروض على الأرز البسمتي وذلك باعتباره من الأكلات الأساسية عند المواطنين في المملكة العربية السعودية، فالعرض على أرز أبو كاس أو أبو علين ويكون سعر الثلاثة كيلو فقط 20.95 ريال سعودي بدلاً من 24.35 ريال سعودي، العرض الأخر على الأرز المصري جرين فارمز بكمية خمسة كيلو بسعر 22.95 ريال سعودي بلاً من 32.95 ريال سهودي، توفر إليكم أسواق العثيم أيضاً عروض على الحليب فيتم تقديمه بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 17.90 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم السعودية

فمن خلال أسواق العثيم سيتم الحصول على الكثير من العروض، فأسواق العثيم دائماً تقدم إليكم أفضل العروض والخصومات، فمع بداية كل أسبوع سيتم الحصول على عروض مميزة أكثر من قبلهم وذلك لتوفير إليكم أفضل إمكانية شراء، فالهدف الذي يعمل السوق من أجله هو إتاحة المنتجات لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية بأسعار تناسب كافة الطبقات، بالتحديد في ظل أيام عيد الفطر المبارك، فلا تقف العروض فقط على المنتجات الغذائية بل تشمل الأجهزة الكهربائية وجميع ما تحتاجه الأسرة من مستلزمات للطفل وغير ذلك أيضاً.