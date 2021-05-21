نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اسواق المزرعة الجمعة 21 مايو 2021 الموافق 9 شوال 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم اسواق المزرعة عروض مميزة كل يوم جمعة وبشكل مستمر لجميع عملائها داخل المملكة العربية السعودية وتعد أسواق المزرعة من أشهر الأسواق المتواجدة في السعودية والتي تقدم كافة المنتجات الطازجة والمنتجات الغذائية بأفضل جودة وخصومات قوية لكي يستطيع الجميع الاستمتاع بالعروض الخاصة بها والحصول على ما يحتاجونه في المنزل باسعار مناسبة ونقدم لكم في هذا المقال عروض كل يوم جمعة من اسواق المزرعة في المنطقة الشرقية.

عروض اسواق المزرعة الجمعة

عروض اسواق المزرعة الجمعة تحتوي علي أهم المنتجات التي يحتاجها الكثير من الاشخاص ويبحثون عنها داخل اسواق المزرعة في المملكة العربية السعودية ومن أبرز المنتجات المتوفرة هي نسكافية جولد قهوة سريعة الذوبان بسعر 28.95 ريال بدلاً من سعرها الاساسي وهو 43.95 ريال أي سوف توفر عليك 15 ريال، ويمكنك الحصول علي تهر الذهب زيت الزيتون المميز بسعر 59.95 ريال سعودي بدلاً من السعر الاصلي وهو 89.95 ريال، وتوفر اسواق المزرعة اليوم الجمعة عروض رائع علي أرز الاندلس بسعر 19.95 ريال، وتشمل عروض اسواق المزرعة الشرقية تخفيضات علي زيت دوار الشمس المزرعة بسعر 11.95 ريال بدلا من سعر 16.95 ريال سعودي، والكثير من المنتجات والسلع الغذائية التي توفرها اسواق المزرعة اليوم.

عروض اسواق المزرعة الشرقية

عروض اسواق المزرعة الشرقية بها خصومات على الخضروات الطازجة حيث توفر أسواق المزرعة عروض على الجزر والطماطم وتوفر أسواق المزرعة خصومات على التين المجفف بسعر 19.95 ريال وايضا تشمل العروض على الفول السوداني بسعر 15.95 ريال، وهناك الكثير من المنتجات المختلفة الأخرى التي يمكنك الحصول عليها من اسواق المزرعة.

عروض اسواق المزرعة المنطقة الشرقية

تضم عروض اسواق المزرعة المنطقة الشرقية تخفيضات علي نسكويك حبوب الإفطار بسعر 16.95 ريال، وحليب المزرعة المبخر والمميز بسعر 59.95 ريال وهو من أفضل أنواع الحليب التي توفرها أسواق المزرعة.