نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوى عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

يقوم هايبر بنده ببدء عروضه الأسبوعية والتي تعد من أقوى العروض الأسبوعية، فقد قام هايبر بنده بعرض منتجاته الرائعة والحاصلة على ثقة عملائه حيث يعد هايبر بنده من أكبر شركات التجزئة، فقد بدأ من أحد المتاجر الصغيرة الموجودة في الرياض إلى أكبر المتاجر الموجودة في الرياض وحول الوطن، وقد تأسس الهايبر في عام 1978 وقد عرف على مدار السنين بمنتجاته مثل الأغذية المجمدة ومنتجات العناية بالبشرة والمشروبات والحلويات والمعجنات، وتكون العروض سارية من يوم الأربعاء الموافق 7 شوال إلى الثلاثاء الموافق 13شوال 1442ه‍. عروض هايبر بنده على اللحوم أحصل على مكعبات من اللحم البقري قليل الشحم كولومبي/ برازيلي بسعر 25.95 ريال سعودي للكيلو.

اشتري لحم بقري مفروم من أجود الأنواع قليل الشحم برازيلي/ كولومبي بسعر 24.95 ريال سعودي فقط للكيلو.

اشتري نقانق بقري كولومبي من أجود أنواع اللحوم فقط بسعر 24.95 ريال سعودي للكيلو.

كفته بقري كولومبي والتي تعد من أخف الأكلات على المعدة بسعر 24.95 ريال سعودي للكيلو.

احصل على فخذ خروف استرالي بالعظم، والذي يقوم بتعزيز المناعة في جسم الإنسان بسعر 38.95 ريال سعودي للكيلو.

أشتري روستو بقري برازيلي/ كولومبي بسعر 36.95 ريال سعودي للكيلو.

قم بالحصول على برجر بقري كولومبي من أفضل أنواع اللحوم بسعر 24.95 ريال سعودي للكيلو.

اشتري لحم موزة الغنم الأسترالي مع العظم بسعر 42.95 ريال سعودي للكيلو. أقوى عروض هايبر بنده على المنتجات الغذائية أشتري لحم تونا ساندوتش تندرينا قودي بوزن 80 جرام بعدد 6 حبات فقط بسعر 18.95 ريال سعودي بدلا من 33 ريال سعودي.

أحصل على حليب طويل الأجل نادك بسعة واحد لتر بسعر 33.95 ريال سعودي بدلا من44.95 ريال سعودي.

أشتري أرز بسمتي الشعلان بوزن 5 كيلو جرام للكيس بسعر 27.95 ريال سعودي بدلا من 40.50 ريال سعودي.

أحصل على زيت الذرة مازولا بسعر 12.95 ريال سعودي للزجاجة بدلا من 19.95 ريال سعودي وبسعة 1.5 لتر للزجاجة. الوسوم عمر شويل - جدة اقوى عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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