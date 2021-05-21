نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار دخول الشواطئ في الإسكندرية 2021 الخاصة والمميزة ومواعيد الفتح في المقال التالي
أسعار دخول الشواطئ في الإسكندرية 2021 شاملة كل الشواطئ الخاصة والمميزة بالإضافة إلى الشواطئ العامة وحالة هذا الصيف من الفتح ومواعيد الشواطئ وساعات العمل، الكثير من المصريون ينتظرون موعد فتح الشواطئ بعد إصدار قرار من رئاسة الوزراء المصرية بإعادة فتح الشواطئ والمتنزهات العامة، وقد تم تحديث أسعار شواطئ الإسكندرية للعام 2021 بالنسبة الشواطئ الخاصة والمميزة لكل من يبحث عن نزهة جميلة تمتد ليوم أو عدة أيام ويستعد الآن لحزم حقائبه لقضاء إجازته الصيفية لهذا وفي هذا المقال نتعرف على سعر تذكرة دخول الشواطئ في الإسكندرية 2021.
أسعار دخول الشواطئ في الإسكندرية 2021
أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على إصدار الأسعار الجديدة للشواطئ 2021 في مدينة الإسكندرية، وجاءت الأسعار كالتالي:
أسعار دخول الشواطئ العامة في الإسكندرية 2021
- شاطئ الأنفوشي العام سعر التذكرة 3 جنيهات للفرد.
- شاطئ أبو قير العام سعر تذكرة الدخول 6 جنيهات مصرية للفرد.
- شاطئ جليم العام سعر التذكرة 6 جنيهات.
- شاطئ ميامي العام 6 جنيهات.
- شاطئ السرايا العام 6 جنيهات.
- شاطئ باب البحر “الأنفوشي الغربي” 7 جنيهات.
- شاطئ أبو يوسف شاملة كراسي وشمسية بسعر 10 جنيهات للفرد، في حالة اصطحابك لأدواتك يكون سعر الدخول للفرد 2 جنيه فقط، قد تنطبق تلك الأسعار على كافة شواطئ العجمي العامة فقط.
أسعار الشواطئ المميزة 2021
- شاطئ السلسلة سعر التذكرة 12 جنيهاً.
- شاطئ فريسكا أو ميامي المميز 12 جنيهاً.
- المندرة السياحي أو طاحونة المندرة 17 جنيهاً.
- المندرة 2 المميز 12 جنيه.
- شاطئ العصافرة المميز 12 جنيهاً.
- شاطئ رأس التين 12 جنيهاً.
أسعار الشواطئ الخاصة والسياحية
- شاطئ ستانلي 25 جنيهاً للفرد.
- شاطئ محمود سعيد أو سيدي بشر 3 بسعر 25 جنيهاً للفرد.
- شاطئ البوريفاج 25 جنيهاً للفرد.
موعد فتح الشواطئ في الإسكندرية 2021
تبدأ الشواطئ في العودة إلى العمل ابتداء من غد السبت الموافق 22 من مايو 2021 بعد أكثر من سنة من قرار غلق الشواطئ، وتم التأكيد من قبل إدارة جميع الشواطئ على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية رواد الشواطئ من انتشار فيروس كوفيد 19.
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