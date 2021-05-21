فرحى أولادك واعملي عجينة الصلصال في البيت بمكونات طبيعية وبدون مواد حافظة

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عمر شويل - جدة اعملي عجينة الصلصال في البيت بمكونات طبيعية، يبدأ الطفل باستخدام عجينة الصلصال كوسيلة للعب واكتشاف الألوان منذ شهوره الأولى، وكثيرًا ما يقوم الأطفال في أثناء اللعب بابتلاع قطعةٍ منها؛ ولذا فمن المهم أن يتم التأكد من كونها آمنة عليهم، والطريقة الأفضل في هذا الصدد هو أن يتم تصنيعها منزليًا وبمكوناتٍ طبيعية مضمونة.

اعملي عجينة الصلصال في البيت بمكونات طبيعية

طريقة عمل عجينة الصلصال الملونة

يمكن عمل الصلصال في المنزل بطريقة سهلة جدًا وذلك حتى يكون صحي وأمن للأطفال في اللعب.

مكونات عجينة الصلصال الملونة

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من زيت نباتي.

½ كوب من الملح.

ملعقة كبيرة من كرين التارتار.

كوب من الطحين.

ألوان طعام.

طريقة تحضير عجينة الصلصال

ضعي الماء مع الزيت والملح ولون الطعام وكريم التارتار في وعاء.

ضعي الوعاء على النار، وقومي بتقليب المكونات حتى تصبح دافئة.

أرفعي الوعاء من على النار، ثم أضيفي الطحين، وابدئي بالعجن.

بعد الانتهاء من العجن، احرصي على وضع عجينة الصلصال في علبة مُحكمة الغلق، أو كيس مقوى محكم الغلق لتحافظي عليها لينة.

ملحوظة.

كريم التارتار سيجعل العجينة طرية لمدة 6 أشهر أو أكثر.

ويمكنك أيضًا تأجيل إضافة ألوان الطعام إلى النهاية، من خلال تقسيم أجزاء العجين وإضافة لون مختلف لكلٍ منها، للحصول على قطع صلصالٍ ملونة وآمنة لطفلك.

عجينة الصلصال بدون طبخ بطريقة سهلة

وهناك طريقة أخرى يمكنكِ من خلالها إعداد عجينة الصلصال دون الحاجة لطبخها على النار، وهي كالتالي:

مكونات عجينة الصلصال بدون طبخ

كوب دقيق.

¼ كوب ملح.

¼ كوب ماء ساخن.

ألون طعام.

طريقة تحضير عجينة الصلصال بدون طبخ