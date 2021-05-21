شوف عروض العثيم الأسبوعية حتى 25 مايو

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عمر شويل - جدة عروض العثيم ، مجموعة عروض العثيم الأسبوعية، عدد كبير من العروض المتميزة، يمتلك أسواق قاعدة عملاء واسعة، العروض سارية من 19 مايو الموافق 7 شوال إلى 25 مايو الموافق 13 شوال، جميع العروض متوفرة في كافة الفروع داخل المملكة العربية السعودية، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع أسواق العثيم في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني، أرز السفير سيلا بسمتي كريمي 5 ك بسعر 22.95 ريال، شاي ربيع المذاق الأصلي كيس 150 حبة بسعر 11.95 ريال بدلا من 28.50 ريال، صابون تايد بودرة مركز كيس 5 ك بسعر 29.95 ريال بدلا من 71.95 ريال.

تخفيضات الفاكهة اليوم

عروض العثيم ، تساعد الفاكهة في التقليل من مستوى الكولسترول داخل الجسم، تعمل على الوقاية من الأمراض السرطانية، الوقاية من أمراض البرد والإنفلونزا و أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، تقوم الفاكهة بالحماية من فقر الدم، الوقاية من نقص الحديد داخل الجسم، تعمل على تقليل تكوين الحصوات داخل الكلى، كمثرى أفريقي 1 ك بسعر 6.95 ريال، موز 1 ك بسعر 4.45 ريال، برتقال عصير 1 ك بسعر 2.95 ريال، تفاح أحمر سلة 1 ك بسعر 6.95 ريال، موز 1 ك بسعر 4.45 ريال.

أقوى عروض العثيم

طريقة عمل البيتي فور، 2 كوب دقيق، معلقة صغيرة فانيليا، كوب من الزبدة، 2 بيضة، نصف كوب من السكر الناعم، 1- نضع وعاء ونضع به البيض والفانيليا ويتم خفقهم معا، 2- ثم نضيف الزبدة ونستمر في الخفق، 3- نضع السكر الى الخليط حتى تمتزج المكونات، 4- نضع البيكنج بودر والدقيق ويتم تقليبهم ويضاف الى الخليط الاول، 5- يتم ترك العجينة لمدة نصف ساعة ثم تشكل حسب الرغبة، 6- يوضع داخل الفرن حتى يصبح لونه ذاهبيا، بيتي فور فاخر شوكولاتة ومكسرات 1 ك بسعر 29.95 ريال.

تنزيلات أسواق الأسبوعية

تنظيف الرنجة، 1- يتم أزالة الرأس بسكين حاد، 2- يتم فتح الرنجة من الجانب الزعانف، 3- يتم التخلص من جميع الامعاء الداخلية، 4- يتم إزالة الجلد الخارجي للرنجة، 5- يتم التخلص من الشوك في النهاية وتصبح جاهزة للتناول، رنجة فيكتو مدخنة 1 ك بسعر 39.95 ريال، شطة حارة 1 ك بسعر 8.95 ريال، طرشي فلفل يوناني 1 ك بسعر 10.95 ريال.