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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية أقوى تخفيضات السعودية تصل ل 50% في المقال التالي
عروض العثيم الأسبوعية للمنتجات الطازجة، يواصل سوق العثيم تقديم الكثير من العروض المميزة والأكثر مبيعاً، فلا يمكن أن يفوتك مهرجات المنتجات الطازجة فكل ما يقدمه العثيم يتميز بالجودة العالية وتوفير كل ما هو جديد يريد العميل أن يحصل عليه بأقل الأسعار الذي تكون في متناول أيدي الجميع ويمكنهم الحصول عليها في أي وقت لأنها متاحة دائماً بعروض مختلفة.
عروض العثيم الأسبوعية
خصومات العثيم تتمتع بكثير من المزايا التي جعلتها من أهم الأسواق على الساحة التجارية في المملكة العربية السعودية، ويعمل بكل جد واجتهاد حتى يوفر لعملائه الذين يثقون فيما يقدمه ومن أهم منتجات العثيم الطازجة:
- تخفيضات العثيم يوفر إليكم العثيم كيلو الطماطم الطازجة لعمل أشهى الأكلات بسعر مميز 2.75 ريال سعودي، أما بالنسبة للبصل الأحمر الذي لا يمكن الاستغناء عنه يكون سعر 2 كيلو منه 1.95 ريال سعودي.
- تنزيلات العثيم والليمون الطازج يقدم الكيلو منه بسعر 4.45 ريال، والموز الطازج الشهي بقيمة 4.50 ريال سعودي، ويقدم كيلو العنب الأسود بسعر مميز جداً 9.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم سعر كيلو البرتقال الطازج للعصير 2.45 ريال سعودي، أما سعر المانجو اليمني فالكيلو يكون 8.50 ريال سعودي.
تخفيضات العثيم اليوم
عروض عيد الفطر المبارك، تنزيلات العثيم بجميع المناسبات لذلك يحرص على أن يقدم لكل مناسبة عرض قوي وجرئ حتى يساعد جميع العملاء في تلبية احتياجاتهم، لذا عمل على تقديم عروض خاصة بعيد الفطر المبارك وهي:
- عروض العثيم الأسبوعية كحك العيد أهم ما يتم شرائه في هذا الوقت ويعرض في العثيم الكحك السادة بالمسن والحلقوم والملبن والتمر والقرفة الكيلو بسعر 24.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم وكيلو معمول التمر بسعر 24.95 ريال سعودي، أما البيتي فور الفاخر بالشوكولاتة والمكسرات فالكيلو 29.95 ريال سعودي.
- تنزيلات العثيم غريبة مشكلة بالفستق وسادة للكيلو 24.95 ريال سعودي، ويوجد علبة مشكلة وزن كيلو بها بيتي فور فاخر مشكل وكعك وبسكويت بسعر 27.50 ريال سعودي.
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