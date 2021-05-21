شوف عروض اكسترا اليوم خصم من 30 ل 60% على هذه المنتجات

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عروض اكسترا الأسبوعية

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خصومات بنده يقدم لكم اليوم هاتف هواوي 7 اي بمساحة جيدة 128 جيجا بايت ويأتيكم الهاتف باللون الأسود ومتوفر لدينا بسعر رائع 699 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية أمنا بالنسبة إلى هاتف نوفا 7 أي مساحة 128 باللون الأسود ويوجد في اكسترا بسعر 879 ريال سعودي.

خصومات بنده كما يوجد في اكسترا هاير فريزر عمودي 9,3 قدم تكون حوالي 262 لتر كمبريسو إنفيرتر باللون الفضي فادفع الآن 2.599 ريال سعودي ووفر معنا 600 ريال.

نشافة كلاس برو مياحة 8 كيلو حساس تنشيف متوفرة باللون الأبيض الناسع وادفع 1.299 ريال سعودي واستمتع بتوفير 700 ريال.

تخفيضات اكسترا على الجوالات

تنزيلات اكسترا بتقديم أقوى العروض والخصومات على أجهزة متنوعة من الجوالات الأكثر طلباً ومبيعياً في المملكة، نهتم كثيراً بأن يجد العميل كل ما يريد ويرغب الحصول عليه تحتن سقفاً واحد في اكسترا السعودية: