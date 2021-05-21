شوف عروض الدانوب الموفرة واستمرار عروض العيد عيدين

عروض الدانوب الموفرة وأقوي التخفيضات استمرار لعروض العيد عيدين التي تمتد لنهاية الشهر الحالي، وتضم تشكيلة مميزة من المنتجات المحلية والعالمية، بأسعار موفرة، ومنها عروض الخضروات والفواكه الطازجة أشتري كيلو الثوم ب 6،95 ريال، يتميز الثوم بفوائدة العظيمة للصحة، بجانب المذاق الرائع الذي يضيفة للطعام، كيلو من الباذنجان كبير الحجم ب 3،95 ريال، يمكن تناوله مباشرة أو تحضير العديد من الأطباق الشهية باستخدامه، يجب أن يكون الباذنجان من الخضروات الأساسية في كل منزل بسبب فوائدة في علاج حالات فقر الدم نتيجة لأنه غني بعنصر الحديد ومضادات الأكسدة والفيتامينات ويعزز المناعة.

عروض الدانوب الموفرة واستمرار عروض العيد عيدين

تناول المكسرات بشكل يومي وبكميات محدودة وبالأخص الجوز يعمل على تعزيز وتنشيط الدماغ والمحافظ على صحة الأعصاب، لأنه غني بالأميجا 3 وفيتامين هـ، والذي يعمل على الحماية من الأمراض السرطانية، يعزز أيضا من كفائة الحيوانات المنوية لدي الرجال.

عروض الدانوب على المكسرات

إذا كنت تعاني من الأرق تناول بعض الجوز قبل النوم، فهو يعزز من القدرة على النوم، ليس ذلك فقط فجانب الفوائد الصحية للجوز فهو أيضا لدية خصائص جمالية يزيد من جمال البشرة ويجعلها أكثر مقاومة للشيخوخة المبكرة، لذا يحرص الدانوب ماركت على تقديم عروض أسبوعية على المكسرات بأنواعها المختلفة ومنها الكاجو بسعر 52 ريال ني، حيث يفضل تناوله دون تحميص لأصحاب الحميات الغذائية، كيلو من المكسرات المشكلة لأرضاء جميع الأذواق ب 59 ريال.

عروض الدانوب على الكيك والمخبوزات

الكيك من الحلويات التي يعشقها الصغار وأيضا الكبار وتدخل البهجة على كل أفراد الأسرة وبالأخص في المناسبات السعيدة والأعياد متاح تشكيلة رائعة من الكيك والمخبوزات الطازجة في الدانوب أحجام مختلفة تبدأ الأسعار من 95 ريال، وصولا إلى 145 ريال للحبة.