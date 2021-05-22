شوف مكتبة جرير عروض علي جوالات وأكسسوارات ايفون وهواوي اكبر نسبة خصومات

مكتبة جرير عروض علي جوالات يوجد بمكتبة جرير فروع كثير علي أراضي المملكة العربية السعودية وجميعهم يقومو بعمل عروض علي الجوالات ومختلف الأجهزة الأخري وهناك أيضا موقع إلكتروني خاص بهم يمكن من خلاله التسوق أينما كنت والحصول علي ما تريد بكل سهولة لان مكتبة جرير هي ليست مجرد مكتبة فقط ،لكن يوجد بها الكثير من المنتجات الأخرى الذي يوجد عليها خصومات هائلة وبداخل كل مكتبة لجرير يوجد أقسام عديدة يوجد بها منتجات متنوعة وكذلك أيضا الموقع الإلكتروني لديهم يوجد به جميع الأقسام التي يمكنك احتياجها مثل:اجهره كهربائية أو أدوات منزلية أيضا يوجد الكثير من لعب الأطفال والأجهزة الإلكترونية وخاصة أجهزة الجوالات الحديثة بمختلف الماركات المعروفة هناك أيضا قسم مخصص للرسم والألوان والأعمال الفنية للأطفال ويوجد أيضا أدوات مدرسية وهندسية ويوجد احدث أنواع الابتوب والعديد من الأجهزة الذكية الأخري وهناك قسم مخصص للكتب الانجليزية وأيضا العربية ،بالإضافة إلي عروض المكتبة المميزة ف هي أيضا تتيح الفرصة لعملائها بإمكانية شرائهم لجميع منتجاتهم بالتقسيط المريح فهي تسهل علي أي عميل أن يقسط ثمن الذي قام بشراءه علي شهور بطريقة ميسرة ،كما يمكنك استغلال كل تلك المميزات المقدمة من المكتبة عن طريق الموقع الإلكتروني دون الحاجة لذهاب الفروع لان مكتبة جرير تحرص دائما علي تقديم افضل الخصومات علي الجوالات وغيرها لكي يتمكن العميل بالاستفادة منها بشتي الطرق سواء كان عن طريق الموقع أو فروع المكتبة الرئيسية ،من خلال هذا المقال سوف نقوم بتقديم جميع المعلومات التي تخص الخصومات المقدمة من مكتبة جرير علي جوالات واكسسوارات هواوي وايفون بخصومات هائلة تابع لكي تتعرف عل جميع تفاصيل عروض مكتبة جرير.

عروض مكتبة جرير للجوالات الايفون

تحرص مكتبة جرير علي تقديم افضل الخصومات علي جوالات الايفون الذاكية بأحدث أصدارات له ،لنتعرف علي ماهي الأجهزة الذي يوجد علية هذه الخصومات:

عروض جرير علي الهاتف ابل ايفون 12 برو سعة 256 جيجا بايت جرافتيي الجيل الخامس بسعر 4899 ريال سعودي. ابل يفون 12 سعة 64 جيجا بايت لون أزرق الجيل الخامس بسعر 3499 ريال . ابل ايفون 12 برو سعة 256 جيجا بايت لون ازرق محيطي الجيل الخامس بسعر 4899 ريال سعودي. هاتف ايفون ابل 12 سعة 64 جيجا بايت اللون الأسود 5g فقط بسعر 3499 ريال سعودي. جوال ابل ايفون 12 سعة التخزين 64 جيجا بايت لون احمر 5g بسعر 3499 ريال سعودي. جوال ابل ايفون 12 برو ماكس سعة التخزين 128 جيجا بايت جرافتيي 5g فقط بسعر 4899 ريال . هاتف ابل ايفون 12 برو ماكس بمساحة 128 جيجا بايت لون ذهبي الجيل الخامس فقط بسعر 4899 ريال سعودي. جوال ابل ايفون 12 ميني سعة التخزين 64 جيجا بايت اللون الأزرق الجيل الخامس فقط بسعر 2999 ريال سعودي.

جوالات هواوي من جرير

اسعار احدث اصدارات هواوي ضمن فئة الخصومات من عروض جوالات مكتبة جرير:

جوال هواوي y7p مساحة التخزين 64 جيجا بايت لون اسود ميدنايت الجيل الرابع فقط بسعر 649 ريال سعودي. هواوي y7p سعة 64 جيجا بايت لون ازرق اورورا الجيل الرابع فقط بسعر 649 ريال سعودي. جوال هواوي واي 6 بي سعة التخزين 64 جيجا بايت لون بنفسجي 4g بسعر 579 ريال سعودي. عرض مكتبة جرير علي جوال هواوي y9a سعة 128 جيجا بايت اللون الفضي سبيس الجيل الرابع بسعر 1099 ريال سعودي.

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