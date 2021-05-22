نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية على الجوالات والإلكترونيات حتى 25 مايو في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات بنده الأسبوعية للجوالات والإلكترونيات سارية لفترة محدودة، وفي عروض بنده السعودية يمكنكم إيجاد أفضل أنواع الجوالات وأحدث الإصدارات بأسعار حصرية في جميع فروع هايبر بنده hyper panda، وذلك حتى يوم الثلاثاء 25 مايو 2021، وكذلك الأمر بالنسبة للأجهزة الإلكترونية حيث توجد مجموعة متنوعة منها بخصومات كبرى أيضًا.

عروض بنده

جوالات ابل ايفون بمختلف الإصدارات متاحة في هايبر بندة وحتى أحدث إصدار وجوال ايفون 12 برو ماكس، ومنها جوالات ذات شبكة 4G وأخرى 5G، بالإضافة إلى ضمان لمدة عامين على جوالات ايفون، وعروض بنده لهذا الأسبوع تشمل المزيد من الجوالات فنجد جوالات سامسونج وهواوي ولينوفو وشاومي والكاتيل، ولكل جوال مواصفات تميزه من حيث الرامات، الكاميرا ودقتها، عدد شرائح الاتصال التي يقبل وضعها فالجوال، سعة الذاكرة الداخلية وغيرها من المميزات، وإليكم أبرز العروض.

جوال ابل iphone 12 pro max 5G، ذاكرة 128 جيجا، 6 جيجا رام، بسعر 4399 ريال سعودي بدلًا من 5199 ريال سعودي.

جوال ابل iphone 11 4G، ذاكرة 128 جيجا، 4 جيجا رام، بسعر 2799 ريال سعودي بدلًا من 3559 ريال سعودي.

جوال Samsung A71 ذاكرة 128 جيجا، 8 جيجا رام، بسعر 1299 ريال سعودي بدلًا من 1759 ريال سعودي.

تخفيضات هايبر بنده

تعرفوا معنا على الأجهزة الإلكترونية الموجودة في نشرة عروض بنده الأسبوعية، ونجد خصومات على الايباد وأجهزة التابلت هواوي وسامسونج ولينوفو، والتي لها عدة استخدامات وذلك فيما يتعلق بتصفح الانترنت والجانب الترفيهي أي مشاهدة الأفلام والمسلسلات، وأيضًا تستخدم في العملية التعليمية في وقتنا الحالي، اللابتوب الذي يُستخدم في أداء المهام المختلفة وفي العمل، وسماعات البلوتوث التي يبحث عنها الكثيرون، الساعات الذكية، الشواحن المتنقلة، وغيرها من الإلكترونيات التي تسهل حياتنا وتوفر الكثير من الوقت.

لابتوب Asus سعة 1 تيرابايت، 4 جيجا رام، بسعر 1449 ريال سعودي بدلًا من 1649 ريال سعودي.

ايباد ابل 8 ذاكرة 128 جيجا، بسعر 1899 ريال سعودي بدلًا من 2199 ريال سعودي.

عروض بنده شاشات

تخفيضات الشاشات في بنده لا تقاوم، فتوجد شاشات سمارت والتي بها ميزة تصفح الإنترنت، وتُقدم بنده شاشات 4K، والتي تتميز بالدقة والوضوح، مما يتيح لك التمتع بمشاهدة الأفلام والمسلسلات بأفضل صورة، لذلك بادروا بالتعرف على تخفيضات هايبر بنده ولا تفوتكم أقوى العروض.

شاشة TCL اندرويد 55 بوصة، بسعر 1899 ريال سعودي بدلًا من 2199 ريال سعودي.

شاشة 40 بوصة سمارت impex gloria، بسعر 759 ريال سعودي بدلًا من 819 ريال سعودي.

كانت هذه عروض بنده للجوالات والشاشات والأجهزة الإلكترونية التي قدمتها لمدة أسبوع واحد، حيث تسرى حتى يوم 13 شوال 1442هـ.