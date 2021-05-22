نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا السعودية extra بخصومات حتى 65% في أقوى عروض تخفيضات اكسترا في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية نقدمها لكم حصريا من موقع اكسترا extra ، والذي يقدم لكم أرخص اسعار الجوالات ، والشاشات، واللاب توب بخصومات حتى 65% في تخفيضات اكسترا الجديدة، وتستمر الخصومات حتى نفاذ الكمية، فلا تفوتوا فرصة الشراء قبل غلاء الأسعار.

عروض اكسترا السعودية extra بخصومات حتى 65% في أقوى عروض تخفيضات اكسترا

عروض اكسترا للجوالات والشاشات واللاب توب نقدمها االيوم وفقًا لآخر تحديث تم للأسعار على موقع اكسترا اون لاين ، حيث تضم الخصومات أكبر التنزيلات على اسعار جوالات اكسترا بخصم يصل إلى 34%، كما تجدون معنا تخفيضات حصرية على اكسترا لابتوب حتى 33%، هذا بالإضافة إلى خصم اكسترا شاشات الذي يصل حتى 65%.

عروض اكسترا

اصبح اللاب توب يحل محل الكومبيوتر المكتبي بنسبة كبيرة، فنادرًا ما نجد أسرة في وقتنا هذا لا يمتلك معظم أفرادها أو واحدًا من على الأقل جهاز لابتوب، وذلك لصغر حجمه وسهولة حمله، مما يسهل على مستخدمه إنجاز مهامه من خلاله بكل سهولة وفي أي مكان، ولذا نعرض في التالي خصومات اللاب توب في متجراكسترا بخصم حتى 33%.

ميكروسوفت سيرفس لابتوب 3، شاشة 13.5 بوصة، بسعر 3899 ريال سعودي.

extra عروض اكسترا ابل ماك بوك برو 2020 Apple mac book pro، شاشة 13.3 بوصة، بسعر 8549 ريال سعودي.

اكسترا

الجوالات هي من أكثر ما نبحث عنه من أجهزة، وهذا لكونها تستخدم في الإتصالات وتصفح الإنترنت، والتصوير، والألعاب، ومن خلالها يمكن القيام بمتطلبات عملك أو دراستك، كما يتم من خلالها مشاهدة مقاطع الفيديو والإستماع إلى الأغاني والموسيقى، فالجوالات تجمع بين العديد من الأجهزة في جهاز واحد، ونعرض فيما يلي أكثر الأجهزة طلبًا في اكسترا جوالات سامسونج و اكسترا ايفون.

عروض جوالات سامسونج على سامسونج جالاكسي اس 50 الترا samsung galaxy s20 ultra ، سعة 128 جيجا، بسعر 3299 ريال سعودي.

على ، سعة 128 جيجا، بسعر 3299 ريال سعودي. اكسترا جوال جالكسي ايه 21 samsung galaxy a21 ، سعة 64 جيجا، بسعر 649 ريال سعودي.

ايه 21 galaxy a21 ، سعة 64 جيجا، بسعر 649 ريال سعودي. ابل ايفون 12 ميني Iphone 12 mini ، سعة 128 جيجا، بسعر 3099 ريال سعودي.

وليست تلك هي الأسعار المقدمة على جوال ايفون 12 ميني فقط، بل يوجد من الجوال فئات أخرى تتباين في صفاتها وأسعارها، ومثال على ذلك نجد جوال ايفون اس اي 2020 الذي يدعم شبكات الإتصال الذي تقدم خاصية الجيل الرابع، والذي تم عرضه على جرير بسعر 1999 ريال سعودي بعد أن كان 2629 ريال سعودي، حيث تم تقديم خصم قدره 23.96%.

تخفيضات اكسترا

يقدم متجر اكسترا شاشات حديثة بمقاسات وماركات متنوعة، حيث تتنوع المقاسات ما بين 55 إلى 88 بوصة، وتتنافس الشركات في تقديم أفضل المواصفات بأقل تكلفة، لتحقيق المعادلة التي يبحث عنها المستهلك عند شراؤه لشاشة جديدة، وتسهيلًا عليكم نقدم في التالي اسعار شاشات اكسترا التي يمكن شراها من خلال خدمة تقسيط اكسترا المقدمة من خلال الموقع والفروع.

ال جي lg شاشة مقاس 55 بوصة بسعر 6199 ريال سعودي، بخصم 55.71%.

شاشة مقاس 55 بوصة بسعر 6199 ريال سعودي، بخصم 55.71%. شاشات ال جي مقاس 88 بوصة بسعر 99999 ريال سعودي، بخصم 65.54%.

عروض extra السعودية اليوم استعرضناها سويًا بخصوص اسعار الأجهزة الإلكترونية الذكية في اكسترا عروض السعودية، حيث سردنا كافة اسعار الشااشات وأجهزة اللاب توب، كما بينا تفصيًلا مواصفات وأسعار أحدث الجوالات من أشهر الماركات.