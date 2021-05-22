شوف كتالوج عروض لولو ماركت الطازجة ومستلزمات المنزل

كتالوج عروض لولو ، إذا كنت تبحث عن الجودة والعروض المميزة على السلع بأنواعها المختلفة، كل ماعليك هو التسوق من فروع لولو ماركت بالمملكة، على سبيل المثال الأسماك متاح منها 70 نوع أو أكثر بشكل يومي، منها ستيك سمك الحليب فقط ب 15 ريال للكيلو و سمك البارموندي ب 20 ريال، سمك كوفر ب 10 ريال، وغيرها من الأنواع، فوائد تناول السمك لا حصر لها، وعلى الرغم من أن الغالبية العظمة من البشر يفضلون تناول اللحوم الحمراء، إلا أن فوائد تناول الأسماك أفضل بكثير وإليكم نبذة سريعة عن فوائد الأسماك وعرض لما يتضمنه كتالوج لولو ماركت من عروض لهذا الأسبوع.

كتالوج عروض لولو ماركت الطازجة ومستلزمات المنزل

تناول الأسماك مرتين بالأسبوع على الأقل يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة وذلك لأنه يحتوي على البروتينات والأوميجا3، يعزز ويقوي الأعصاب والدماغ ويحمي بنسبة كبيرة من الإصابة بالزهايمر والسكتات الدماغية، والإلتهاب الرئوي، وأمراض القلب، ويساعد على نمو لأطفال بشكل سليم.

عروض لولو الأسبوعية

يحرص مطبخ لولو ماركت على تقديم أشهي الوجبات بشكل يومي، أطباق ووصفات من جميع أنحاء العالم الهند، واليابان وأسبانيا والسعودية وغيرها، تناول طبق من النودلز بالبيض فقط ب 20 ريال، أحصل على نصف دجاجة مشوية من تندوري، معها بطاطس مقلية والكاتشب بسعر 10 ريال، سيدني هاوس تشيز كيك ياباني ب 20 ريال، أدوبوج ستاو للكيلو ب 20 ريال، دجاج لازانيا ب 10 ريال، كوكيز مقرمش بنكهة جوز الهند ب 20 ريال، جليز كيك حجم وسط ب 20 ريال.

كتالوج عروض لولو

تشتهر جمورية مصر العربية بالجبن الرومي، لعشاق ذلك النوع من الأجبان سعر ال 500 جم ب 15 ريال، والموزاريلا البولندية الكيلو ب 20 ريال، ورق العنب من المحاشي ذات الشعبية الكبيرة في المطابخ المصرية والسعودية والعربية بوجه عام، سعر الكيلو ب 20 ريال، تمر الصفاوي ب 15 ريال.