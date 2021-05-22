نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية الاسبوعية حتي 25 مايو 2021 بخصومات لا تفوتوها في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية الاسبوعية ، تقدم متاجر هايبر بنده وبنده تجربة تسوق متميزة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية حيث تعد واحدة من أفضل المتاجر المتواجدة الآن، لتقديمها المنتجات الغذائية ومنتجات العناية بالبشرة والمنتجات الإلكترونية المختلفة مثل الجوالات والشاشات وأجهزة المنزل الذكية بالإضافة الي تقديمها الي اللحوم والدواجن الطازجة وكل ذلك من خلال عروض بنده الأسبوعية عالية الجودة وبأفضل الأسعار، وتحرص عروض بنده السعودية علي تقديم أفضل المنتجات بخصومات تصل الي 60% علي المنتجات المختارة بالنشرة الإلكترونية التسويقية، وفي هذه المقالة سنتناول أفضل عروض بنده السعودية اليوم وحتي 25 مايو 2021.

عروض بنده السعودية الاسبوعية

في هذا الأسبوع تقدم عروض هايبر بنده الأسبوعية أقوي الخصومات علي المنتجات الغذائية المتنوعة مثل كيس صدور دجاج طرية ماركة رويال للكيلو و زيت الذرة مازولا 1.5 لتر وخليط كيك بيتي كروكر لعدد 2 حبات بالإضافة الي لحم تونا ساندوتش تندرينا قودي لحجم 80 جم و أرز بسمتي الشعلان 5 كيلو وحليب مجفف كامل الدسم من المراعي بحجم 1800 جم وعليه عرض 25% إكسترا للكيس، وحليب طويل الأجل نادك للكرتون 10 عبوات لكل واحدة منهما لتر بالإضافة الي عبوة هدية، ولمحبي شوكولاتة نوتيلا تقدم عروض بنده اليوم خصم علي كريما البندق مع الكاكاو نوتيلا للبرطمان بحجم 1000 جم ليصل الي 28.95 ريال سعودي بدلا من 41.95 ريال، ويمكنك تصفح بقية النشرة الإلكترونية من خلال الصور الموضحة إدناه.

أجدد عروض بنده الأسبوعية حتي 25 مايو 2021

كما تشمل النشرة الإلكترونية علي أجدد عروض بنده الأسبوعية علي الشاشات والجوالات مثل تلفزيون دورا بحجم 43 بوصة وبحجم 58 بوصة ليتراوح أسعارهم بين 829 ريال و1299 ريال سعودي وتلفزيون أي تي سي بحجم 65 بوصة بالإضافة الي تلفزيون إمبكس جلوريا 55 بوصة وتلفزيون سوني 32 بوصة بسعر 749 ريال وتلفزيون تي سي إل 65 بوصة وتشمل جميع عروض الشاشات علي عرض التوصيل والتركيب المجاني، بالإضافة الي عروض بنده علي الجوالات مثل خصومات علي جوال سامسونج جالاكسي تاب A8 وسامسونج A02s 4 جيجا وأبل أيباد 8 و جوال لينوفو K13 4 جيجا وتابلت لينوفو أم 10 وهواوي ميت باد تي 10 وتابلت بريق بهدية والعديد من خصومات الجوالات المتنوعة كما موضح بالنشرة.

أقوي عروض بنده السعودية اليوم 1442

وتتضمن أفضل عروض بنده السعودية علي خصومات علي الحلويات مثل كبك كيك يومي ومعمول فوشيه بالتمر وكروسان الفراولة أو الكاكاو أو الفانيلا وكعك الكأس الصغير سويتز بنكهة الفانيلا وخبز التورتيلا إم إف للكيس، كما تشمل عروض هايبر بنده علي منتجات المنظفات المنزلية مثل مسحوق غسيل أريال ومناديل نورس الناعمة بالإضافة الي أقوي العروض علي حفائض الأطفال مثل بامبرز للعبوة الجامبو وبيبي جوي عبوة التوفير الكبيرة وكلوت بامبرز للصندوق الجامبو وحفائض الأطفال فاين بيبى للعبوة الكبيرة وكلوت هجيز