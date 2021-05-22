شوف آخر عروض (سوق souq) 2021 على جميع أنواع الموبايلات بخصومات مميزة

يعتبر موقع سوق souq من أهم مواقع التسوق الإلكتروني حاليا، حيث تعتبر شركة سوق شركة إماراتية الأصل تأسست في دبي الإمارات ولها اليوم مواقع في بلدان كثيرة، وهي احدي الشركات التابعة لشركة أمازون Amazon العالمية، حيث أسسها رجل الأعمال رونالدو مشحور في الخامس والعشرون من أكتوبر 2005 ، ويتبعها شركات فرعية مهمة منها: Wing delivery,Run2sports.

عروض سوق souq على جميع المنتجات

دائما ما تجد عروض من موقع سوق على جميع المنتجات مثل: الموبايلات والتابلت، والأجهزة الإلكترونية، والتليفزيونات، والأجهزة المنزلية، وأجهزة المطبخ، والأدوات الخاصة بالأم والطفل، ومستلزمات السيارات، ومستحضرات التجميل للعناية بالبشرة والجسم، والأجهزة الرياضية، والألعاب، والملابس، والأحذية، والعطور، وحتى ما تطلبه من السوبر ماركت بأفضل الأسعار وإمكانية التوصيل حتى باب المنزل في أقل وقت ممكن، وسنعرض لكم فيما يلي آخر العروض على الموبايلات والتابلت.

عروض موبايلات ومنتجات هاواوي

يقدم الموقع عروض متعددة جميع أنواع على الموبايلات، وسنعرض لكم آخر العروض المقدمة من الموقع على موبايلات هاواوي HAWAWI:

هاواوي نوفا 7: يعمل بنظام تشغيل IMUI الذي يعتمد على نظام تشغيل أندرويد 10، بشريحتي اتصال، ورامات 8 جيجا، وسعة التخزين 256 جيجا بايت، وشبكة الجيل الخامس، وبطارية بقدرة 4000 مللي، بسعر 66,99.00 جنيه بدلا من 68,99.00 جنيه، والشحن مجانا.

هاواوي نوفا 7SE يعمل بنظام الأندرويد الحديث، وله لوني الأخضر والأرجواني، بحجم ذاكرة رام 8 جيجا بايت، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، بسعر 4,599.00 جنيها بدلا من 5,810.00 جنيها شامل ضريبة القيمة المضافة.

هاواوي Y9a يعمل بشريحتي اتصال، وله حجم 8 جيجا بايت لذاكرة الرام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، وله ثلاثة ألوان (فضي، وزهري، وأسود) ، وشبكة الجيل الرابع LTI، وله أربع كاميرات خلفية، ويباع بسعر 4,219.00 جنيه بدلا من 4,349,00 جنيه.

عروض هاواوي على الموبايلات

هاواوي Y9a يعمل بشريحتي اتصال، وله حجم 8 جيجا بايت لذاكرة الرام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، وله ثلاثة ألوان (فضي، وزهري، وأسود) ، وشبكة الجيل الرابع LTI، وله أربع كاميرات خلفية، ثماني النواة، ويباع بسعر 4,240.00 جنيها بدلا من 4,349.00 جنيها، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

هواوي ميت 30 برو برتقالي اللون بشريحتي اتصال، و256 جيجا بايت، و8 جيجا بايت رام، وشبكة الجيل الخامس، وشاشة 6.53 بوصة، وتنتشر شاشة هورايزون فائقة الإنحناء على جميع حوافه من أجل تجربة مشاهدة قمة في الجودة، بسعر 11,777.00 جنيه بدلا من 15,599.00 جنيه.

كما تعرض شركة هاواوي على موقع سوق العديد من الخصومات الأخرى على الموبايلات، وعلى أجهزة إلكترونية أخرى بخصومات تصل إلى 25% بألوان متعددة، وخصائص متنوعة ترضي جميع الأذواق، سوف نستعرضها فيما بعد.