شوف عروض بنده السعودية اليوم للجوالات ارخص عروض وتخفيضات panda اليوم

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عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية اليوم للجوالات والهواتف الذكية مقدمة من هايبر بنده Hyper Panda، أقوى مجموعة هايبر ماركت بجميع أنحاء المملكة السعودية، والتي تقدم أفضل العروض الحصرية على أسعار المنتجات والخصومات على الهواتف الذكية بشكلٍ خاص في نشرة عروض بنده الاسبوعية، والتي تشمل على المزيد من المنتجات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية الصغيرة والكبيرة، ونذكر من عروض اليوم في بنده السعودية عروض الجوالات والهواتف الذكية من سامسونج، شاومي، هواوي، والمزيد من العروض فيما يلي.

عروض بنده السعودية اليوم للجوالات

يعرض هايبر بنده Hyper Panda أقوى الخصومات والتخفيضات على اسعار الهواتف الذكية المزودة بمعالج عالي الجودة يعمل بكفاءة لا حدود لها، يتحمل العمل عليه لساعات طويلة دون الشعور بأي أعطال أو بطء الإستجابة لأوامر المستخدم، ولذلك تُعد هذه النوعية من الجوالات من أفضل الفئات لعشاق العاب الموبايل انترنت، والتي تتطلب إمكانيات تقنية عالية الجودة للشعور بالراحة والإستجابة التلقائية أثناء اللعب دون التعرض لـ أعطال تتسبب بالخسائر، ولذلك يقددم لكم بنده السعودية أقوى المتاجر الإلكترونية في المملكة مجموعة من الهواتف مزودة بمُعالج قوي وحجم رامات كبير نسبيًا ليتحمل البيانات المُخزّنة من العاب الإنترنت كبيرة الحجم:

عرض حصري على جوال سامسونج A71، الذي يتميز بذاكرته العشوائية كبيرة الحجم مما يتيح لمستخدميه الإستمتاع بألعاب الموبايل دون تشويش أو إنقطاع أو أي أعطال، مزود بـ رام 8 جيجا، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، حجم الشاشة 6.7 إنش، كاميرا عالية النقاء، بسعر خاص 1299 بدلًا من 1759 ريال سعودي.

جوال الكاتيل 3ْX5061U مزود بـ رام 6 جيجا، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، شاشة بحجم 6.5 إنش بسعر مميز 649 بدلًا من 749 ريال سعودي.

بنده Panda

أما إذا كنت تبحث عن الهواتف في الفئة المتوسطة والأقل سعرًا، بينما يتمتع بمواصفات عالية الجودة ولكن ليست بالمواصفات المذهلة كما في السابق يمكنك الإعتماد على أسعار المتجر في العروض الأسبوعية، فهو يقدم أقل الأسعار بأفضل الإمكانيات، كما تتمتع أغلب الهواتف في هذه الفئة بسرعة تصفح الإنترنت والولوج بسهولة خلال ثوانٍ معدودة من خلال تقنية 4G المميزة، والتي تتيح لك إمكانية التنقل بين صفحات الإنترنت بسرعة مذهلة وإليك صور العروض:

سامسونج A02s جوال مميز مزود بـ رام 3 جيجا، ذاكرة داخلية 32 جيجابايت، شاشة 6.5 إنش، كما أنه يدعم شبكة الجيل الرابع 4G بسعر 475 ريال سعودي

الهاتف سامسونج A12، مزود بـ رام 4 جيجا، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، شاشة 6.5 إنش، يدعم 4G بسعر حصري 599 ريال سعودي.

جوال هواوي Y7P الذي يحتوي على رام 4 جيجا، بالإضافة إلى ذاكرة داخلية بحجم 64 جيجابايت، والشاشة بحجم 6.31 إنش بسعر مميز 649 بدلًا من 711 ريال سعودي.

كنتم مع عروض هايبر بنده وأقوى التخفيضات على الجوالات بأقل الأسعار وأعلى الإمكانيات والمواصفات، والتي تتيح لكم تجربة مشوقة وممتعة مفعمة بالطاقة إذا كنت من محبي تجربة ألعاب الموبايل انترنت أو من ضمن مستخدمي الهواتف الذكية في التصفح العادي والإستخدام المعتاد للهاتف الذكي، تابعونا لمعرفة المزيد من عروض السعودية اليوم فور صدورها.