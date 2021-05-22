نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض سوق SOUQ لشهر مايو 2021 على موبايلات هاواوي أو حتى نفاذ الكمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد موقع سوق SOUQ من أشهر مواقع التسوق الإلكتروني منذ العديد من السنوات، وتأسست شركة سوق في دبي الإمارات، وهي شركة إماراتية الأصل لها العديد من المواقع في بلدان عربية كثيرة، وهي تابعة لشركة أمازون Amazon العالمية، حيث لها الأفضلية دائما من حيث البحث لإحتوائها العديد من المنتجات بعروض مميزة، وبشكل دائم.

عروض هاواوي للموبايلات على سوق SOUQ لشهر مايو

عروض هاواوي لشهر مايو

تقدم هاواوي عروض متميزة على الموبايلات لهذا الشهر (مايو)، وسوف نستعرض لكم بعض منها:

يعتبر موبايل هواوي Y7a بشريحتي اتصال من أكثر الموبايلات جاذبية حيث ألوانه الديناميكية الثلاثة، بمساحة داخلية للتخزين 128 جيجا، و4 جيجا رام، ويوفر لمستخدميه شبكة الجيل الرابع LTI، كما يتوفر بموقع سوق بخصم 700 جنيه، بسعر 2,899.00 جنيه بدلا من 3,599.00 جنيه، بنسبة خصم 19% شامل ضريبة القيمة المضافة.

موبايل هواوي Y7a باللون الأخضر الكراش، وبشريحتي اتصال، وسعة تخزين 128 جيجا، وذاكرة 4 جيجا رام، ويوفر شبكة الجيل الرابع LTI، متوفر على موقع سوق بسعر 2,879.00 جنيه بدلا من 3,599.00 جنيه بنسبة خصم 20% ، والشحن مجانا.

موبايل هواوي Y7a الذهبي البلاش بشريحتي اتصال من أكثر الموبايلات جاذبية، حيث ألوانه الديناميكية الثلاثة، بمساحة داخلية للتخزين 128 جيجا، و4 جيجا رام، ويوفر لمستخدميه شبكة الجيل الرابع LTI، يتوفر بموقع سوق بخصم 700 جنيه، بسعر 2,899.00 جنيه بدلا من 2,949.00 جنيه بنسبة خصم معقولة، والشحن مجانا لجميع المحافظات.

موبايلات هاواوي سوق SOUQ

موبايل هواوي نوفا 7SE بشريحتي اتصال، وشاشة 6.5 بوصة، وذاكرة تشغيل 128 جيجابايت، بسرعة تشغيل رامات 8 جيجابايت، وشاشة 6.5 بوصة، ويوفر لمشترييه شبكة الجيل الرابع LTI، باللون الأخضر مع سماعات اذن لاسلكية رياضية FREE، بنظام تشغيل اندرويد 10 (EMUI 10.1) ، ونظام الـ GPS، وإصدار البلوتوث: 5.1، بسعر 5,810.00 جنيه.

موبايل هواوي نوفا 7i بشريحتي اتصال، بوحدة المعالجة المركزية: ثماني النواة، ورامات: 8 جيجابايتس، وذاكرة تخزين: 128 جيجا بايتس، كما يوفر لمستخدميه شبكة الجيل الرابع LTI، ومتوفر باللون البينك الساكورا بسعر 3,975.00 جنيه، والشحن مجانا حتى باب المنزل لجميع المحافظات.

وهكذا قد نكون عرضنا لحضراتكم آخر عروض موقع SOUQ EGYPT على موبايلات هاواوي لشهر مايو 2021 أو حتى نفاذ الكمية، على أن نعرض لكم عبر موقعنا آخر العروض على باقي منتجات سوق SOUQ.