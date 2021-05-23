كيف ارسل كول مي من سوا إلى أي رقم خط آخر داخل المملكة العربية السعودية

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محمد سياف - ابو ظبي - كيف ارسل كول مي من سوا سؤال يطرحه العديد من عملاء شركة اتصالات السعودية الذين يستخدمون شريحة سوا، وتستخدم هذه الخدمة في حال نفاذ رصيد العميل ليتمكن من الإتصال باي رقم آخر سواء كان من عملاء شركة موبايلي أو زين، وجاءت هذه الخدمة للتسير على عملاء شركة اتصالات السعودية في حال مواجهتهم لمشكلة نفاذ الرصيد وعدم تمكنهم من شحنه .

كيف ارسل كود كول مي من سوا

ارسال كود كول مي مجاني ومتاح استخدامه خمس مرات في اليوم فقط وهو متاح لجميع عملاء شركة اتصالات السعودية STC، طريقة ارسال كود اتصل بي سهلة وبسيطة وتتم من خلال تشكل الكود التالي : #رقم جوال المرسل اليه *177* ثم الضغط على زر الاتصال لتصل للعميل المطلوب منه الإتصال رسالة قصيرة تبلغه بطلب الاتصال برقم خط المرسل .

شحن شريحة سوا من خلال أجهزة الخدمة الذاتية :

وفرت شركة اتصالات السعودية خدمة شحن الرصيد من خلال أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة في كافة مناطق المملكة، وتتم عمليات الشحن ببطاقتي الصراف الآلي أو بطاقة الإئتمان من خلال إدخال رقم الخط ثم رقم البطاقة وكلمة السر واتباع خطوات الشحن إلى غاية تأكيد العملية .

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